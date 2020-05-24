〈觀察〉美中角力升溫 赴美設廠成台積電不得不的選擇

美中角力持續升溫之際，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 宣布將在美國亞利桑那州建 5 奈米廠，即便面臨營運成本高昂、缺乏完整產業鏈等挑戰，但當台積電成為地緣策略家必爭之地，為了繼續作為「大家的代工廠」(Everyone’s Foundry)，赴美設廠成不得不跨出的一步。

創辦人張忠謀說去年出席運動會時曾說，台積電在 IT 供應鏈是重要的一環，在和平的時代，就是安靜做供應鏈的一環，但當世界不安靜了，台積電成為地緣策略家的必爭之地。張忠謀當時的談話，就透露在美中關係日益緊張下，台積電越來越難維持中立角色。

去年下半年起，台積電是否赴美設廠的議題再度浮上檯面，傳出美國軍方為維持軍事優勢所需的先進晶片穩定供應，要在當地籌組半導體供應鏈，欲邀台積電赴美設廠。

而今年肺炎疫情爆發後，凸顯美國過於依賴亞洲半導體供應鏈，美國政府盼長期目標可達到半導體供應自給自足，因此積極與台積電洽商赴美設廠事宜，在美中角力之下，台積電顯然再也無法置身事外。

就在 5 月 15 日，台積電評估多時的美國設廠計畫總算塵埃落定，宣布將在亞利桑那州興建 5 奈米廠，規劃月產能 2 萬片，預計 2021 年動工、2024 年量產，成為近 5 年來，繼中國南京廠後，台積電第二度到海外設廠，也是在美國的第二個生產基地。

不過，由於在美國的建廠、生產成本遠高於台灣，且缺乏完整半導體產業供應鏈，及大筆建廠投資何時能有回收效益，都是台積電未來可能面臨的三大挑戰。業界認為，台積電赴美設廠不符效益，在此次投資案上，美國政府應有提供相關投資優惠或補貼，在投資難題獲得解決下，才讓台積電點頭。

雖然挑戰眾多，但機會通常也伴隨而來，赴美設廠可望紓解美國政府對軍用晶片的國安疑慮，也可就近服務當地客戶；而美國政府雖在台積電宣布赴美設廠的同一天，進一步升級對華為的出口禁令，但業界認為，在美建廠有機會作為台積電的交換籌碼，換取美方放寬其出貨華為的限制，取得相關許可。

「成為大家的代工廠」(Be Everyone’s Foundry) 是台積電的營運策略核心，每當被問及敏感議題時，「台積電是大家的代工廠」也是一貫的回應；然而，在先進製程技術上獨霸一方是台積電的優勢，卻也因此使其成為強權競相追逐的必爭之地。

2018 年 7 月時，在美中貿易戰開打之初，張忠謀曾形容美國總統川普打貿易戰，就像場實境秀，「若發現情勢發展對我們不利，企業就得想法子加入演出」。

隨著美中對峙越發高張，為了繼續作為大家的代工廠，台積電只能加入這場不知道何時能落幕的實境秀，而縱身一躍，就成了美中貿易戰實境秀裡，最受人矚目的主角，一舉一動，都牽動著全球科技業的敏感神經。