台積電設備廠股東會、經濟成長率恐下修、4月景氣燈號 本周大事預告

台積電設備協力廠帆宣、漢唐、家登皆在本周舉行股東會，外界關注，隨著台積電赴美設廠，供應鏈展望將成為會中焦點；主計總處先前已調降第 1 季經濟成長率，隨著疫情影響時程拉長，外界預期，本周恐下修今年預估值；國發會預計周三發布 4 月景氣燈號，市場預期將延續亮黃藍燈，以下是本周大事預告：

台積電赴美設廠 供應鏈動向、在手訂單獲矚目

台積電前日宣布，將赴美興建 5 奈米晶圓廠，預計 2024 年開始量產，成為在美國的第二個生產基地，相關設備工程供應鏈帆宣、漢唐、家登皆在本周舉行股東會，外界預期，此次台積電再度前往海外設廠，供應鏈動向、在手訂單將成股東會焦點。

主計總處恐調降今年經濟成長率 朱澤民：仍可保 1

行政院主計總處先前預計疫情影響時程約三個月，依當時經濟模型預測，今年經濟成長率約 2.37%，不過，隨著疫情影響層面擴大、時程也拉長，主計總處已調降第 1 季經濟成長率 0.26 個百分點，至 1.54%，因此，外界預期，主計總處周五將下修今年經濟成長率。

不過，主計長朱澤民曾公開表示，隨著政府祭出各項紓困振興政策，今年經濟成長率約落在 1.3% 至 1.8%，仍可「保 1」。

疫情衝擊延續 4 月景氣燈號恐持續走弱

國發會經濟發展處處長吳明蕙先前表示，3 月台灣外貿、內需皆降溫疲弱，景氣燈號已轉為黃藍燈，預期 4 月景氣仍趨疲弱，觀察領先指標，已是連 6 個月衰退，跌幅擴大至 4.93%，顯示未來景氣動能仍將持續放緩。

龍巖股東會 聚焦資產配置

龍巖周五 (29 日) 將召開股東會，外界關注，由於近期龍巖手上握有大量資金，並長期布局穩定收益的投資標的，先前就將出脫彰銀持股的資金，轉進股神巴菲特公司波克夏．海瑟威的股份，近期又斥資 3.03 億元，買進 Google 母公司 Alphabet Inc. 股份，顯見龍巖財務投資已布局全球。

外界關注，由於龍巖手握近 400 億元已銷售未認列的資金，加上近期投資成效佳，公司未來的投資布局料將成為股東會焦點。