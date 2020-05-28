日經：華為保有2年份的美製先進半導體庫存量

週四 (28 日) 市場消息傳出，華為為了反制美國政府的禁令措施，在庫存方面已確保最多 2 年份由美國廠商所推出的 FPGA 晶片等先進半導體。

根據《日本經濟新聞》週四 (28 日) 報導，華為為抵抗美國政府所實施的進一步嚴格禁令，將優先確保美國賽靈思 (XLNX-US) 及英特爾 (INTC-US) 等大廠所生產的先進半導體，以保護該公司的主力通訊業務。

然而美國在今後進行管制的零件範疇將相當廣闊，華為的這項作法能將影響減輕到什麼程度還有待觀察。

華為正努力增加庫存的零件是，現場可程式化邏輯閘陣列 (FPGA) 晶片，是基地台及雲端服務伺服器的重要組件。由賽靈思所生產的 FPGA 晶片，也用於美國的 F35 戰鬥機上頭。

F35 戰鬥機 (圖片：AFP)

有知情人士透露，華為旗下的海思半導體，在目前還無法設計出與賽靈思同等性能的 FPGA 晶片。

此外，由英特爾與 AMD(AMD-US) 所生產的伺服器用 CPU，其全球市場占有率合計高達 98%，幾乎不可能由其他產品替代。華為也同樣急著確保 CPU 的零件庫存。

美國在 2019 年 5 月實施華為禁令後，華為雖無法直接向美國廠商採購半導體，但拐個彎也可透過代理經銷商來取得所需零件。知情人士透露，華為在 2019 年的零件採購金額高達 1674 億人民幣，較 2018 年大增逾 7 成。

《日本經濟新聞》針對此事向各家廠商進行採訪，華為方面不發表評論，賽靈思、英特爾、AMD 則都表示他們有遵守美國法律與規定。

華為雖然急著增加美國製半導體的庫存量，但若是遇到技術性的問題，也無法接受原廠的支援服務。就有分析師們認為，華為產品的競爭力恐出現大幅下滑。

而美國商務部也在本月 15 日發布了新的出口禁令，禁止使用美國軟體及相關技術的晶片供應商，在未事先取得美國政府核可的情況下，將產品出貨給華為。為此，華為有必要在供應鏈重新布局，而他們的智慧型手機與各項通訊產品等，在研發生產方面也都可能遭遇問題。