美光調升Q3財測 激勵股價跳漲8%

美光 (MU-US) 週三調升其 5 月 28 日止的一季前景，理由是 NAND 和 DRAM 記憶晶片的定價趨勢強勁，且供應鏈狀況改善，激勵股價大漲近 8%。

更新後第三財季財測

營收：52 億美元至 54 億美元

EPS (Non-Gaap)：75 到 80 美分

美光 2 個月前公布第二季財報時預期第三季營收介於 46 億美元至 52 億美元、EPS (Non-Gaap) 55 美分 (上下 15 美分)。

華爾街共識為營收 49 億美元、EPS 56 美分。

美光在提交 SEC 的 8-K 文件以及在 2020 年 Bernstein 策略決策會議上的演講上披露此訊息。

華爾街看法

Baird 分析師 Tristan Gerra 在一份研究報告中指出，美光在會議上也表示，隨著全球經濟開始復甦，智慧手機銷售也會開始增長。他維持對美光股票的「中立」評級。

Raymond James 分析師 Chris Caso 維持對美光「強力買進」的評價，他認為「短期趨勢更有可能是由供應擔憂而帶動，而非需求趨勢。」但他也補充，數據中心市場仍保持「彈性。」

KeyBanc 分析師 Weston Twigg 重申「加碼」評級，並將目標價自 48 美元調升至 59 美元。

「在居家辦公和電商趨勢的引導下，DRAM 和 NAND 的力道都很高，儘管整體需求仍受到疫情大流行的負面衝擊。美光的供應狀況已較先前預期好轉，且定價能力一直很強勁。」他強調，美光稱第四財季的業務可能與第三財季保持穩定。

Weston 補充，「由於全球記憶體供應狀況仍受限，且技術需求驅動因素仍存在，我們預期美光能以非常良好的定位進入最終的復甦。」

美光週三上漲 7.97%，收 49.45 美元，今年迄今仍約有 8% 跌幅。