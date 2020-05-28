迪士尼7月重啟奧蘭多主題樂園 晚同業一步 漲幅回落剩0.5%

迪士尼 (DIS-US) 週三向佛州地方政府報告時表示，計畫 7 月 11 日重啟奧蘭多 (Orlando) 迪士尼樂園。

自 3 月中旬以來，因應防疫考量，奧蘭多所有景點均關閉，包括迪士尼樂園、環球影城、海洋世界等。經過 2 個月的關閉封鎖後，當地經濟開始重啟，各景點營運者也摩拳擦掌準備開門做生意。

迪士尼計畫分階段重啟，7 月 11 日週六起開放魔術王國和動物王國，7 月 15 日週三開放好萊塢工作室和 Epcot 主題公園。

海洋世界 (SEAS-US) 預計 6 月 11 日重啟，上週佛州州長 Ron DeSantis 已批准環球影城於 6 月 5 日重啟的計畫。

迪士尼週三因應重啟消息早盤上漲 2%，但收盤時已回落至僅有 0.5% 漲幅，可能是因為重啟時間晚於同業。

海洋世界收高 6.8%，優於大盤表現。道指和 S&P 500 指數週三分別上升 0.9％和 0.3％。

兩家公司都強化了安全措施，包括入口量測體溫、要求工作人員與遊客均配戴口罩、維持社交距離的提醒標章、推廣非接觸式售票和付款方式，以及提高全部設施清潔與消毒頻率。

迪士尼表示，入園人數也會大幅削減，且可能會吸引人群靠攏的活動將暫停舉行，例如遊行、煙火表演等，也不會進行高接觸的體驗，例如人物見面會等。

迪士尼新推出線上預訂系統，遊客需事先訂票。此外，為確保大眾維持社交距離，配置「社交距離維持小隊」來巡視全園，叮嚀疏忽的遊客。迪士尼表示，這樣的做法已經先用在附近的 Disney Springs 購物中心，該購物中心上週稍早已經重新開放。

主題公園是當地最大企業雇主，自 3 月自發性關閉以來，已使千萬人失業，因此重啟是振興當地經濟並為美國休眠的旅遊業注入新信心的關鍵一步。

迪士尼和海洋世界介紹其重啟計畫後，已獲得當地政府任命的商業和社區領導小組投票核准通過其重啟計畫提案，最終將交由橘郡郡長 Jerry Demings 和佛州州長 Ron DeSantis 做最終批准。

迪士尼股票在 2 月底、3 月初因新冠疫情衝擊而遭拋售，但迄今已挽回一半以上的跌幅，截至週三交易價格約為 121.53 美元，今年迄今跌幅約 16.4%。

海洋世界雖然更積極重啟，且上週三大漲，但今年迄今股價跌幅仍有 37%，無論迪士尼還是海洋世界，今年迄今表現均遜於大盤。S&P 500 同期僅下跌 7%。