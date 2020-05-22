港股重挫逾3% 中國推「香港國安法」 外界觀望

受到「港版國安法」將直接於中國人大會議時宣布立法，市場擔心香港社運將重啟，加上美國總統川普直言如果中國強推港版國安法，美國不會放任不管。香港恐成為美中另一個戰火，利空消息導致周五 (22 日) 恒生開盤跳空下跌逾 500 點，隨後跌幅持續擴大，目前已重挫逾 3%。

資料來源: 經濟通, 恒生指數日線走勢

周五上午 9 點第 13 屆中國全國人大 3 次會議在人民大會堂開幕，今日會議內容據傳人大副委員長王晨將於 11 時對外說明香港維護國家安全法制的細節，各界均屏息以待。

有報導指出，「港版國安法」主要針對 4 類行為，包含顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，及外部勢力干預。其中恐怖活動為「香港基本法」23 條所未包涵。而「香港基本法」23 條所列的 7 點內容中，叛國、煽動叛亂、竊取國家機密為「港版國安法」所沒有。

同時中國官媒人民日報直指香港已經成為危及國家安全的風險，內容認為港獨、分裂、顛覆、滲透、破壞等各種行為之所以肆無忌憚，根本原因就在於此國家安全的法律存有漏洞，而國家安全屬中國中央權責，人大將會立法把這漏洞補滿。

學者指出相關議案在經三次常務委員會審查後，會提交人大表決，以立法流程來看，除非走特殊管道加速進行，否則「港版國安法」的立法程序至少需花費半年時間。

中國這項動作不光是川普反彈，連民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在推特上也表示，北京的宣告意味著企圖終止在香港實施的一國兩制架構，令人非常震驚。她強調北京的作法是試圖繞過香港立法機關，完全不尊重法治。

