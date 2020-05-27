油價低點已過 手上還有原油ETF該怎麼做？

全球經濟逐步解封，主要產油國開始履行減產協議，改善原油供需失衡狀況，帶動近期油價走強，法人認為低點已過，能否續揚仍有待觀察，目前原油 ETF 溢價仍偏高，持有者可趁油價反彈時出脫，未持有者不宜輕率進場，最好等溢價收斂至 3% 之內再分批布局。

安聯投信表示，由於油價大跌導致能源行業洗牌、債券違約，但有助提振消費者購買力，近期在原油減產及經濟重啟之下，油價低點已過。

富蘭克林證券投顧指出，原油供需失衡狀況漸獲改善，帶動油價走揚，但在實際需求回升的明朗之前，預期油價要回到年初價位的機率較低。

值得注意的是，根據航運數據，逾 30 艘滿載沙烏地阿拉伯原油的油輪，即將在 5 月與 6 月陸續抵達美國，這可能在原油供給過剩出現緩解之際，增添新的儲油壓力。市場擔憂新冠疫情尚未結束，投資人情緒雖好轉但仍未大幅增強，後續需觀察投機多單有無大量獲利了結。

而台灣投資人喜愛的原油 ETF，目前溢價持續偏高，截至 5 月 27 日止，元大 S&P 原油正 2ETF 溢價仍高達 238%、元大 S&P 石油 ETF 也有 37%，須留意市場消息面風險，並善設停損停利。

此外，原油 ETF 仍有下市可能。雖金管會增設豁免條款，但只適用至 9 月底，若近 30 個交易日平均淨值低於 2 元，需通報終止信託契約並下市清算。

元大投信表示，6 月的 OPEC(石油輸出國組織) 會議將是觀察重點，在此之前，原油行情或有起伏，但可能都只是短線的反彈行情；若目前仍持有原油期貨 ETF 部位，可趁油價反彈時擇機賣出，待溢價收斂再進場；至於空手的投資人則不建議輕率進場，最好等到原油期貨 ETF 溢價收斂到 3% 之內在分批布局，或許才是較為理想之進場方式。

