歐美疫情趨緩 投資等級債券可望重拾吸金動能

歐美疫情趨緩，資金也有逐漸回流資本市場的跡象，儘管今年以來美國投資級債券淨流出高達 1300 億美元，但 4 月以來資金已有逐步回流跡象，PGIM 預期後續資金回籠潛力仍大。

根據統計，4 月新發債規模已高達 3000 億美元，較去年同期大幅增加逾 8 成，以債券評級來看，目前仍以高評等債券資金接受度較高，其中 A 級以上占比更創下 2011 年以來新高。

PGIM 認為，目前企業發債需求主要目的為支應流動性，從過去經驗來看，債券資金規模衰退初期通常會帶動發債量衝高，而後隨經濟復甦將逐漸和緩。

在債券評等部分，PGIM 指出，過去經濟衰退期間所引發的降評潮，「墮落天使」在降評前跌幅通常會提前反應，降評後利差則會逐漸收窄，但今年以來「墮落天使」利差尚未明顯收窄，但因聯準會購債政策可提供下檔保護，因此預期未來仍有表現空間。

PGIM 表示，短線內除疫情影響外，美中關係不確定性升溫，預期風險性資產將可能出現較大震盪。；觀察不同期限債券價格間期限溢價走勢，相較於過去聯準會寬鬆政策後通常會出現回升，然而本次仍持續下行，顯示期貨市場預測聯準會在未來一年內不升息機率較高。

根據美銀美林預估，聯準會政策、資金挹注與企業體質轉佳都將有利信用利差縮窄，預期整體美國投資等級債券利差年底目標為 150bps，而投資等級債預期將更有表現。

整體而言，美中美國對貿易戰具主導態勢，因此預期強勢美元將持續。整體來看，美元投資等級債券將可望成為今年市場資產主流之一。