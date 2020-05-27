IEA：疫情衝擊 今年全球能源投資大減20%

國際能源署 (IEA) 週三 (27 日) 發布年度《全球能源投資報告》，並表示，受新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行影響，使全球能源投資出現史上最大的降幅，其規模及速度都是驚人的。

在年初疫情爆發前，IEA 原本預估，今年全球能源投資有望成長約 2%，寫近 6 年來最大增幅，但如今轉為下降 20%。

化石燃料所受的打擊最為嚴重，預計石油降 30%，煤炭將下降 15%，可再生能源投資下降 10%。

IEA 執行董事 Fatih Birol 在一份聲明中說，全球能源投資的歷史性下降令人深感不安，這意味著今天將失去工作和經濟機會，以及明天經濟可能很需要的能源供應短缺。

根據 Johns Hopkins 大學數據，迄今為止，全球已有 550 萬人感染新冠肺炎，死亡人數超過 346700 人。

由於全球多個國家實施經濟封鎖，以及嚴格的旅行限制，這使得全球經濟料出現自 1930 年代大蕭條以來最嚴重的下滑。

與此同時，這也使得地球碳排放量下降，但 IEA 警告，危機結束後，化石燃料的使用可能會反彈，導致二氧化碳排放激增。原因之一是，中國和其他亞洲國家正在訂購新一代的燃煤電廠，以便將來提供能源。

Birol 表示，這場危機帶來了更低的碳排放量，但是卻是出於錯誤的原因。他強調，如果要實現全球排放量的持久減少，那麼將需要看到清潔能源投資的迅速增加。