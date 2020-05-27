供需平衡比預期更快 大摩調升年底布蘭特目標價至40美元

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 週二 (28 日) 發布報告，將布蘭特原油年底價格預估，上調至每桶 40 美元，原因是隨著各國放鬆抗疫限制，加上主要產油國減產，全球石油供需平衡的速度快於預期。

摩根士丹利預計，隨著經濟擺脫困境，原油需求將在第 2 季回升到約每日 9700 萬桶，雖然仍較去年同期差約 400 萬桶，但這仍是顯著的改善。

另一方面，年底前石油輸出國組織 (OPEC) 和非 OPEC 成員國的石油供應，預計都將下降，摩根士丹利認為，這將導致 2020 年第 4 季和 2021 年第 1 季，原油供應每日短缺 400 至 600 萬桶。

布蘭特原油日線走勢圖 圖片：investing.com

OPEC+ 上個月同意，在 5 月至 6 月減產近 1000 萬桶以支持油價，先前因各國防疫行動，石油需求遭大幅打擊。

摩根士丹利表示，重新平衡已經展開，預期它將會持續下去，因此未來幾季石油市場會進一步收緊。

摩根士丹利指出，近期油價平衡的主要原因是供給，而非需求。

摩根士丹利也上調今年第 3 季布蘭特油價預估，由每桶 30 美元升至 35 美元，第 4 季則由 35 美元升為 40 美元，但長期預估，仍維持每桶 45 美元不變。