美國計畫調整風電業補貼 給予再生能源業強心針

由於新冠肺炎疫情影響，美國風力發電業者原先建置計畫出現停滯，恐進而影響營運，不過事情於近日出現轉機，據《路透社》報導，美國政府週四 (7 日) 同意修改關鍵可再生能源稅收抵免法令，對於風力發電產業將是一大利多，租稅減免將使產業業者能爭取更多時間來申領建置等相關補貼。

自 3 月以來，再生能源業已不斷呼籲國會通過延長期限和通過直接貸款來提供救助，以避免建置項目延誤並保持資金流動。

因此，上月包含 Charles Grassley 等幾位參議員向美國財政部長 Steven Mnuchin 提出請求，其要求應針對有關可再生能源稅收抵免的相關規定進行修改，將 2016 與 2017 年建置的再生能源計畫可申請補貼期限再延長一年。

而日前美國財政部也回信表示，新冠肺炎危機的確破壞了風電與太陽能相關供應鏈、建置的進度，以及拖慢了申請補貼的流程，因而延誤了原本計劃在 2020 年底之前投入建置的案件，因此已計劃將在不久後修改。

美國再生能源理事會主席 Greg Wetstone 對此表示肯定，財政部這樣的決定給予再生能源行業一劑強心針；若到時租稅減免的法令能如願修改並實行，其中太陽能今年有望抵免 26%，而 2021 年則可抵免 22%，此外，風力電廠若能於 2021 年 1 月 1 日之前動工，則電廠每發電一度電即可享有 1.5 美分的稅收抵免。