Samsung SDI推新一代電動車電池 搶全球EV電池市場前三

外電報導，韓廠 Samsung SDI 推出了第五代電動車 (EV) 電池，充電一次可運行 600 多公里，與同行相比，能源密度高出 20%，而每千瓦時的成本卻降低 20%，該公司期望能藉此躋身全球電動車電池市場的前三名。

根據 SNE Research 的數據顯示，三星集團的電池生產部門 Samsung SDI 在第一季佔據了全球電動車電池市場 6.0% 的市佔率，排名第四。

全球電動車電池市佔率排名 (圖片：pulsenews)

市場預計，該公司的新款 EV 電池有助於 Samsung SDI 再一次實現飛躍，第五代 EV 電池計劃於 2021 年在該公司位於匈牙利的電池廠開始進行量產，據傳，BMW 將是該廠的第一個客戶。

目前為止，Samsung SDI 的表現與南韓同業相比並不那麼令人印象深刻。LG 化學的市占率在第一季升至第一，佔全球 EV 電池市場的 27.1%。松下的市占率則下滑至 25.7%，位居第二。中國的寧德時代則排名第三，市占率 17.4%。

Samsung SDI 更加注重盈利增長，自 2017 年開始運營以來，該公司的匈牙利場首次轉虧為盈，在第一季實現淨利潤 117 億韓元 (945 萬美元)。該公司的年電池製造能力約為 20 吉瓦時 (GWh)，足以為 40 萬輛電動車供電。

Samsung SDI 目前為世界一些大型汽車品牌提供電池，包括 BMW、福斯汽車和飛雅特克萊斯勒汽車公司。該公司也預計在中國將出現強勁的銷售，因為該公司將在下半年為金康 SERES 的首款中型 SUV 電動車 SF5 供應電池。