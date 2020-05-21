Strategy Analytics：三星主導美國5G市場 Galaxy S20+市占率達40%

據 Strategy Analytics 最新研究報告顯示，三星的 Galaxy S20+ 5G 已成為 2020 年第一季美國最暢銷的 5G 智慧型手機，市占率達 40%。此外，三星也在美國 5G 市場中佔據了主導地位。

Galaxy S20 + 在美國 市占率達 40% (圖片：Strategy Analytics)

在 2020 年第一季，美國 5G 智慧型手機的出貨量總計達到 340 萬支。5G 手機細分市場在 2020 年第一季占美國整體智慧型手機市場的 12%。目前所有 5G 智慧型手機型號均使用 Android 系統，蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone 預計將於今年底推出首款 5G 手機系列。

在 2020 年第一季，5G 領域中，三星佔據了美國前三名的位子，三星的 Galaxy S20+ 5G 智慧型手機在紐約和洛杉磯等主要城市廣受富裕專業人士的歡迎，市佔率高達 40%。

三星 Galaxy S20 Ultra 5G 則是美國第二受歡迎的 5G 手機，在 2020 年第一季佔據了 30% 的市佔率。

而 Galaxy S20 Ultra 5G 是三星智慧手機系列的高階版本，設計時尚且具備專業級攝影功能。三星的 Galaxy S20 5G 則以 24% 的市占率位居第三。

Strategy Analytics 副總監 Juha Winter 表示：「美國 5G 智慧型手機競賽已經開始。三星已經處於主導地位，遠遠領先於摩托羅拉、LG、OnePlus 和 TCL 等主要的 Android 系列競爭對手，這為三星及在北美的運營商合作夥伴帶來了可觀的營收成長。

Juha Winter 進一步指出：「當然，蘋果的首款 5G iPhone 手機也預期將在今年底推出。在此之前，三星和其他公司必須迅速擴大 5G 手機業務，並在 iPhone 首款 5G 手機在 2020 年第 3 季或第 4 季上市之前，盡可能吸引更多的 5G 客戶。」