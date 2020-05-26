日立在疫情結束後 7成員工仍將持續在家工作

日本日立製作所 (6501-JP) 在週二 (26 日) 表示，員工在家工作將成為新常態，未來有 7 成員工會在家工作。日立也會對在家工作的員工們提供電費等補助。

日本日立製作所在 5 月 26 日發出新聞稿，提到在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情告一段落後，該公司仍會持續推動在家工作。

而為了讓在家工作也不會發生工作效率不彰的情形，僱用方式將轉換為「Job Description」(職務描述) 形式。這樣的作法是為了肺炎疫情結束後的新常態 (New Normal) 作準備，讓工作型態多樣化，也吸納有才華的人才。

日本政府於 4 月 16 日宣布全國進入緊急狀態後，日立製作所約有 7 成的辦公室員工，就已經改為在家工作。而日本政府雖然已在昨 (25) 日宣布解除全國的緊急狀態，日立這樣的工作型態，在原則上也會持續到今年 7 月底止。

而該公司也在 5 月 26 日的聲明稿中提到，希望目前在家工作的員工們，在 7 月底之後也能夠在每週有 2 至 3 天能繼續在家工作。

日立在疫情結束後 7 成員工仍將持續在家工作 (示意圖) (圖片：AFP)

也為了讓平日每週在家工作 2 至 3 天的這些時間，能提高工作的生產性，日立也認為有必要讓員工們的業務內容透明化，將正式導入「Job Description」的僱用方式。該公司已從管理階層著手，階段性的導入這項作法。而未來也會與工會進行協商，計畫從明年 4 月正式導入。

日立也為了持續推動在家工作，會在公文用印以及會議方面進行改革，以減少員工們到公司上班的機會。還有因為在家工作而增加的水電費等支出，還有到公司上班時所產生的口罩費用等，日立也新設制度，會向員工們提供每個月 3 千日圓等補助，並從 6 月起開始實施。