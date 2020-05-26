印度史上最大借貸計畫誰買單？外資加速減持印債創三年來低水位

印度政府五月初宣布將財政年度借貸計畫擴大至 20 兆盧比，在高套期保值成本拉高、盧比貶值侵蝕債券收益率下，外資對印度公債的持有量降至三年來最低。

全球基金持有的印度公債已從今年二月高點跌至 7670 億盧比 (約 100 億美元)，主要是因對沖成本過高，導致收益率降低，加上 2020 年以來盧比暴跌約 6%，也減低了印度債券的吸引力。

外資持有印度公債金額約 1.1 兆盧比，來到三年來的低點。(來源：Bloomberg)

FirstRand 銀行財務主管 Harihar Krishnamoorthy 表示，儘管海外投資者的美元融資成本下降，但對沖外匯風險的成本卻一直居高不下，在完全對沖的基礎上，短期公債利差甚至可能為負，使得外資購債的興趣大減。

目前外資持有印度公債約 1.1 兆盧比，不到印度未償債務總額的 2%，印度政府雖已採取措施，希望吸引更多的海外買家來購買史上新高的 22 兆盧比的中央政府和州政府債務，但仍提不起外資的興趣。

主要原因是計入套期成本後的收益微乎其微，而且還不包括融資費用。例如，以盧比計價的一年期公債隱含收益率的在岸對沖成本為 3.90%，而一年期政府債券的收益率則為 3.88%。

而印度央行上周意外降息 40 個基點，也降低了印度債券的吸引力，加上預期印度政府財年度進一步擴大借貸的可能性很高，也阻止了外資購債的腳步。

由於新興市場拋售潮的影響，四月盧比兌美元一度創下歷史新低 76.9088，其後雖有回升，但仍是表現最差的亞洲貨幣之一，印度政府和企業債券今年的流出總額為 137 億美元。

Neuberger Berman Singapore Pte 高級新興市場債券投資經理 Prashant Singh 說，印度債券投資的外匯對沖成本 (隱含收益率約 5-7％) 相對高於大多數的亞洲地區債券，同時，對印度政府預算赤字擴大和信用評級下降的擔憂也使得資金外流。