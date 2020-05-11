印度借貸計畫倍增未見央行力撐 印度公債創三年多最大跌幅

印度政府上周五宣布將 2021 財政年度借貸計畫擴大，從 6.19 兆盧比 (約 1590 億美元) 增加至 12 兆盧比 (約 1590 億美元)，預計每周透過出售債券借入 3000 億盧比，遠高於三月底規劃的 1900 億盧比，衝擊印度公債周一創下三年多來最大跌幅。

與債券價格反向連動的印度 10 年期公債殖利率周一一度衝高 26 個基點，來到 6.23%，創 2017 年 2 月以來的最大漲幅。

印度十年期公債殖利率周一衝高。(來源：Investing 網站)

政府借貸激增將再度迫使印度央行支持債券市場，在印度面對四十多年來的首次經濟緊縮，全球資金紛紛撤出印度債市，企業債借款人也將面對提前贖回及不得不支付更高融資成本的風險。

ICICI Securities Primary Dealership 首席經濟學家 A. Prasanna 表示，印度政府擴大借貸計畫對債券市場產生很大的衝擊，印度央行必須採取行動，增加公開市場操作或實施更多的「扭曲操作」。

評級機構 ICRA 首席經濟學家 Aditi Nayar 表示，印度因疫情而封鎖之後的收入損失龐大，2021 財年底前增加的借款幅度雖然很大，但卻是不可避免的。

印度央行近四周來在二級市場中淨購買 9100 億盧比的債券，且近期恢復扭曲操作，中央銀行在四個星期內在二級市場上淨購買 9100 億盧比的債務，預先表態支持政府的借貸計畫，但尚未進一步宣布大規模的購債計畫。

PNB Gilts Ltd 固定收益執行副總裁 Vijay Sharma 說，如果印度央行未能明確表態為政府借款提供更明確的支持，以承擔債券的額外供應，預期印度債券的拋售潮將更加擴大。