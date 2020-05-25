避險意識仍高 黃金年底前挑戰2000美元

新冠疫情爆發後，黃金是唯一創波段新高的金融商品，隨著香港危機，中美緊張局勢加速升溫，外銀認為有助金價繼續走高，甚至年底前挑戰每盎司 2000 美元天價。

中國擬推動香港版國安法，美國總統川普揚言會強力制裁，市場憂美中衝擊恐進一步重創全球經濟，避險買盤持續擁抱黃金，紐約 6 月黃金期貨上周漲 0.8%，收每盎司 1,735.50 美元。

資產管理公司 Sprott 執行長葛羅斯可夫（Peter Grosskopf）樂觀黃金後市，他認為將有更多投資人必須把黃金納入避險資產，將使這種貴金屬供不應求；預測金價有望在今年底前突破 2011 年創下的每盎司 1,891 美元最高紀錄，甚至漲破 1,900 美元或 2,000 美元大關。

花旗銀行預測，金價中期將突破 2,000 美元，惟短期因實體黃金需求減弱而上行有壓，但全球低利率環境，將帶動投資需求，預期 2020 年下半年度黃金均價為 1,715 美元、2021 全年均價則為 1,925 美元。

國內市場部分，上周法人機構狂敲黃金白銀，其中，以元大 S&P 黃金正 2 買超 8,348 張，元大道瓊白銀買超 2,920 張，為商品市場中表現最好的兩檔。期貨分析師指出，通膨與避險雙題材，將讓金銀避險交易更加火熱，本周若出現回檔，可納入資產配置一部分。