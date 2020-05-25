低利率投資債券有訣竅 投信傳授三大策略

低利率時代讓高配息債券成為資金追逐標的，但怎麼挑選、布局債券組合又是另一門學問，投信建議，在信貸市場面臨大幅降評的時代，挑選債券可留意三大策略，包括：防禦性布局、排除風險性產業，並以組合方式多元布局。

新冠肺炎疫情衝擊全球資本市場，部分企業盈餘大幅縮水、減少庫藏股執行，在企業盈餘表現分歧，挑選債券單方面追求收益率，更該著眼於企業體質與長線發展。

首先是防禦性布局，施羅德投信表示，在全球正式擺脫疫情之前，維持防禦性的立場相對穩健，因此相對看好投資級債券，尤其是民生必需消費、電訊傳播、醫療保健等防禦性產業投資機會，已逐漸從 3 月的賣壓中回復。

第二是排除風險產業，由於目前經濟基本面並非完全樂觀，施羅德投信說，由於利潤和現金流面臨壓力，企業被降評的狀況也會升高。

施羅德投信指出，「墮落天使」的風險是一個值得擔憂的問題，目前估計最高約有 2000 億美元的潛在降評。部分產業例如：能源、汽車、非必須消費產業風險性偏高。

但整體而言，上述產業遭調降評比較是個別風險而非系統性危機，而靈活的全球複合債策略並不會遵循基準指標去佈局，而是可從靈活投資包括投資級與高收益債。

第三、以複合債彈性因應市場亂流，在 3 月份的市場恐慌下，透過各類債種、且能靈活操作的複合債基金，才能降低環境衝擊與市場震盪。

施羅德投信指出，過去兩個月以來，全球信貸市場的收益機會顯著增加，與股票開始形成對比，在不確定性持續蔓延下，目前的利差水準提供投資人相當的補償，以及非常有吸引力的收益和總報酬機會。

對於中期的投資人，可望受惠於彈性的債券佈局策略，因為透過由下而上的方式選債，可在這段充滿波動的時期挖掘機會同時也避免潛在亂流。