4大因素加持 黃金上漲有理

全球大撒錢救市，也帶動黃金、日圓等避險商品應聲上漲，法人分析，現金信任危機、負利率債券規模持續增加、各國央行增持黃金以及強勢美元等四大因素加持下，將有利於黃金多頭走勢，預估未來二年內黃金每盎司將上看 2,900 美元至 3,200 美元。

全球股市自 2008 年金融海嘯後，展開長達 10 年的大多頭走勢，全球股市持續創歷史新高，不過，群益期貨認為，各國股市本益比過高、經濟成長停滯、地緣政治風險增加、全球氣候異常等不確定因素下，去 (2019) 年便大膽研判 2020 年全球市場可能出現巨大的轉折，且下跌幅度可能遠超過金融海嘯，因此，去年 7 月開始著手規劃首部「金融預言」微電影，並於今 (5/18) 日舉行線上首映記者會。

同時，群益期貨也預告 2021 年全球市場趨勢展望，針對未來黃金走勢，群益期貨首席分析師許績慶副總認為，支撐金價因素有四，一是印鈔下的現金信任危機：根據過往經驗顯示，低利率、高通膨、貨幣寬鬆政策等三大因子驅動下，將會帶動黃金上漲，例如歐債危機時，受到上述三因子影響，金價由每盎司 681 美元上漲至 1911 美元，漲幅驚人。而此次新冠危機，儘管高通膨機率不高，但仍有無限 QE 及低利率兩因素影響，因此，金價多頭態勢不變。

二是全球負利率債券規模持續增加，更加凸顯黃金的吸引力，可望成為負利率債券的替代品。

三是 2009 年金融海嘯後，全球央行持續增持黃金，包括中國、印度、俄羅斯等，都是買黃金的大咖，不僅如此，就連伊斯蘭教條也開放買黃金，在新舊買家的加持下，將持續帶動未來黃金需求量。

四是美國將維持強勢美元基調，以抑制通膨及維持低利率，如此一來，亦有利於黃金上漲格局。

許績慶認為，在上述四大因素支持下，未來二年內黃金每盎司將上看 2,900 美元至 3,200 美元，而此一預測也與美國銀行 (BoA) 最新預測黃金每盎司上看 3,000 美元的看法不謀而合。

若看好未來黃金後市，該如何參與？群益期貨槓桿交易部副總經理黃維本表示，台灣目前投資黃金的主要管道有四個：黃金存摺、黃金 ETF、黃金期貨及實體黃金等。其中，除了黃金存摺適合定期定額、小額投資之外，今年 3 月主管機關新開放的黃金投資管道，黃金差價契約 (CFD)，特性為商品規格小，最小單位為 1 盎司，不到台幣 3,000 元即可參與，成為小額投資人佈局黃金的新選擇。

相較於深受國人喜愛的黃金存摺，黃維本認為，黃金 CFD 交易成本低，買賣價差是黃金存摺的百分之一，不收手續費及管理費、買賣多空皆可以操作、交易時間 23 小時，涵蓋歐美主要交易時間，且無須每月轉倉，操作策略上適合長期定期定額持有投資，或是提供手上有黃金現貨或是黃金存摺客戶，逢高出脫黃金的避險價差操作，完全符合台灣人投資黃金的需求。