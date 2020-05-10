〈ETF大講堂〉Fed大撒幣時代的完美資產：黃金ETF

金價自 2018 年底以來即持續緩步上漲，而當聯準會 (Fed) 再度宣布重回 0 利率時代和無限 QE 政策之後，黃金更開始大幅飆漲。

2 月下旬開始，由於人們擔心疫情大流行，使得美股和美債殖利率開始下降，Fed 在 3 月 2 日的緊急利率會議上，由於債市流動性枯竭，故 Fed 宣布大幅下調利率，隨之而來的恐慌性拋售導致所有資產 (包括黃金) 下跌，因為投資者轉擁抱「現金為王」。

不過，即便先前 S&P 500 跌入熊市創下史上最快速紀錄，但黃金的跌幅卻是短暫的。

黃金從 3 月 9 日的每盎司 1707 美元的高位跌至 3 月 16 日的低點 1,453 美元之後，即自 3 月 24 日開始反彈，此後便一直沒有出現顯著下跌，4 月底金價報約每盎司 1725 美元，創下 7 年半以來新高。

黃金與 S&P500 指數走勢 (圖片：ETF.com)

GraniteShares 執行長兼規模 8.61 億美元的 GraniteShares 黃金信託 ETF (BAR-US) 發行人 Will Rhind 認為，黃金正在重演 2008 年的故事；黃金於 2008 年也是在 Fed 大幅寬鬆救市的帶領下，出現一波牛市多頭。

VanEck 黃金和貴金屬策略師 Joe Foster 指出，一旦恐慌情緒結束，黃金和黃金股票通常會呈 V 型復甦。他說：「這正是這次發生的情況」。

世界黃金協會 (WGC) 研究負責人及規模達 570 億美元的 SDPR 黃金 ETF(GLD-US) 管理人 Juan Carlos Artiga 表示，從 2019 年底開始，WGC 就開始將黃金作為股市的對沖工具。

近期黃金流入持續上升 (圖片：圖片：ETF.com)

在 1 月份發布的 2020 年展望中，WGC 將金融和地緣政治不確定性以及低利率，列為持有黃金之原因，黃金在全球低利環境下，正顯得有吸引力。

據 WGC 數據顯示，第一季全球黃金相關 ETF 流入量增加超過 298 公噸，使全球黃金 ETF 的持有量達到創紀錄的 3185 公噸，年增高達七倍之多。

而從歷史意義上來看，幾個世紀以來，黃金作為貨幣和價值存儲使用，實體黃金是具有一定的持有意義。

美國銀行財富管理公司高級投資策略師 Rob Haworth 指出，與其他金屬不同，黃金的主要用途是用於替代貨幣，全球央行持有黃金作為貨幣發行儲備的一部分，而美國即擁有世界上最巨量的黃金儲備，這使市場對美元價值充滿信心。