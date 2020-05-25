個股分析／藥華藥拚美國藥證

合一 (4743-TW) 股價一飛衝天，一個月大漲翻倍，能有這樣的大驚奇走勢，在於多項利多湧現，MSCI 公布最新的半年度調整，將合一納入了全球小型指數成分股，吸引國際投資人矚目，合一日前與丹麥百年皮膚醫學藥大廠利奧製藥 (LEO Pharma) 簽署異位性皮膚炎 (AD) 新藥 FB825 授權，簽約金合計里程金共約 5.3 億美元，是台灣生技史上最大新藥授權案，簽約金也落袋，我在 4 月下旬的萬寶週刊 1382 期當時推介合一，看好後面還有行情，因為「除了新藥授權大大挹注營收，合一旗下的抗糖尿病足新藥 ON101 今年也有望取得藥證」，當時合一股價只有 46.1 元，如今不到一個月的已衝上 120，漲幅超過 150%，合一成為這波新藥行情的領頭羊。

合一帶動新藥比價效應

新藥股將掀比價行情，今年美中貿易戰恐將再起，新冠疫情也促使資金流向生技，像合一這樣具有新藥利多的個股也會受到市場注意。這也是為什麼儘管合一沒有新冠相關的題材，依然受到市場追捧的原因；新藥股的潛力之所以大，在於有著無限的想像空間，像是基亞 (3176-TW) 在 8 年前股價從 20 多元衝到 486 元，大漲超過 20 倍；5 年前的浩鼎 (4174-TW)，股價從 250 漲到 755 翻了三倍。這些都是因為新藥題材的發酵，可見新藥股不漲則已一漲驚人。經過幾年沉澱原本新藥股的泡沫已經消散，有些甚至超跌，籌碼沉澱越久，漲起來威力越大。今年新藥股的大復仇行情，不僅反應題材，有些新藥公司也進入收割期，提前反應未來可能的消息



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