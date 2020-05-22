小摩策略師：美股估值偏高 宜關注固定收益資產

受疫情衝擊經濟影響，股市近期持續波動，表現並不穩定，一些策略師建議，應將固定收益視為投資組合的核心。

摩根大通 (JPMorgan Asset Management) 亞洲市場策略師許長泰 (Tai Hui) 週四 (21 日) 表示，由於股票估值「看起來很高」，目前固定收益是資產配置的核心部分，他特別強調了公司債及特定新興市場的固定收益資產。

渣打銀行策略師 Steve Brice 認為，亞洲的美元債券可能是當前最佳風險回報的選擇，因為與美國與歐元區同類債券相比，這些債券信用質量相對較高，波動率也相對較低。

Brice 表示，這些債券的殖利率約為 4%，從某些角度看，這並不特別出色，但考慮到資產類別的波動性，以及亞洲可「先進先出」的角度，預計其風險溢價還會下降。

除此之外，Brice 說，他還喜歡以美元計價的新興市場債券。儘管目前新興市場仍存在許多不確定因素，但這些債券的殖利率要高得多，約達 7%，只是短期內持續波動的可能性高。

Brice 指出，當前的股市前景「充滿挑戰」，如果檢視企業獲利與成長的基本面，未來即使回到復甦階段，今年年底的 GDP 也很難重回疫情前的水準。

他認為，股市接下來仍然有回跌的風險，因為很明顯，經濟恢復將是個長期的過程，而不會是 V 型復甦。

相較之下，小摩的許長泰依舊看好亞洲、中國以及美國的科技股。但他也警告，這是基於長期的觀點，而不是未來 3-6 個月的走勢。

許長泰表示，固定收益領域非常值得關注，這有助控制投資組合的波動性，同時也創造收入與利息。