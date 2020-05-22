高盛看漲全球受創最慘烈的股市：巴西

高盛 (Goldman Sachs) 分析師 Kamakshya Trivedi 表示，以美元計價的巴西股市今年累計下跌超過 48%，即將受惠於投資人對風險資產的需求增長，以及 2020 下半年大宗商品價格回溫，看好巴西大盤將反彈 9%。

Trivedi 在報告中說：「巴西股市是理想的反彈人選。」他建議投資人做多巴西基準 Ibovespa 指數，目標為 9 萬點，比當前水平高出約 9%。

巴西股指 (圖片: 彭博社)

今年以來，新冠肺炎 (Covid-19) 疫情重創巴西經濟，使得其本來就脆弱的財政前景猶如雪上加霜，投資人紛紛逃離巴西股票及其貨幣。

動盪的政治局勢，以及人們對總統波索納羅 (Jair Bolsonaro) 的信心不足，進一步削弱巴西資產；儘管巴西已成為全球疫情新熱點，但巴西總統仍淡化新冠病毒的威脅。

可以肯定的是，如果 Ibovespa 指數反彈至 9 萬點，該指數仍將比去年年底低約 22%。

目前巴西新冠肺炎確診病例已超過 27 萬例，登上全球確診病例數第三高國家，死亡病例超過 1.7 萬例，19 日單日死亡病例破千。

然而巴西總統波索納羅卻對疫情輕描淡寫，甚至將藥品使用政治化，讓市場頭痛不已。

高盛日前大幅下調拉美地區的國內生產總值預期，將巴西 GDP 預測值由 - 3.4% 下調至 - 7.4，預估今年拉美經濟體 GDP 平均下滑 7.6%

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