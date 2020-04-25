疫情當頭政壇鬧分裂 巴西股匯雙殺 央行四度出手穩市

巴西反貪腐大將、司法部長莫羅 (Sergio Moro) 不滿總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政治干預行動，在週五 (23 日) 宣布辭職，政壇分裂的消息讓疫情嚴峻的巴西情勢雪上加霜。巴西股匯市週五雙雙暴跌，再度淪為全球表現最差資產，巴西大盤跌幅逼近 10%，巴西幣里爾急貶至歷史新低，促使央行出手穩匯。

巴西里爾對美元一度貶值 4%，以 5.75 對 1 美元改寫歷史新低紀錄，央行連忙大力干預後貶幅收斂。大盤 Bovespa 指數一度下挫 9.6%，終場跌幅收斂為 5.5%，今年來累計下跌 35%。

美元對巴西幣走勢 (來源: investing.com)

市場大跌的導火線在於，波索納洛政府中廣受民眾支持的反貪大將、司法部長莫羅辭職，他不滿波索納洛執意開除警察總長，抨擊總統是出於個人因素和政治考量而有此決定。

巴西疫情持續升高，波索納洛政府正因為防疫不力而飽受抨擊，而新冠肺炎 (COVID-19) 導致的經濟危機讓金融市場疲於應付。多數分析師預測，今年巴西經濟可能出現數十年來最大的衰減幅度。

根據巴西衛生部最新統計，巴西累計確診病例超過 5 萬例，死亡超過 3300 例。

GAM 駐倫敦投資主管 Paul McNamara 說，司法部長辭職，將削弱選民對波索納洛政府的支持度，而巴西禁不起領導真空狀態，特別不該發生在好幾個世代以來最嚴重的經濟崩潰的此時。

巴西總統波索納洛 (左) 和司法部長莫羅 (右)。(圖: AFP)

McNamara 說：「情況太混亂了，現在不是投資巴西的時候，尤其是利率如此低迷。」

交易員表示，市場焦點如今轉向波索納洛政府兩大明星閣員中的另一位、經濟部長葛德斯 (Paulo Guedes) 的動向。近來他在巴西政府對抗經濟危機的地位日漸被邊緣化，如果他追隨莫羅腳步請辭，金融市場將更加動盪。

Tempus 高級外匯交易員 Juan Perez 說：「經濟學家已經對巴西醫療體系因應疫情的能力系统擔憂不已，如今又發生這種極富巴西特色的事件，讓投资人對巴西里爾信心全失。」

巴西央行週五四度進場穩市，在現貨市場拋售 21.75 億美元，另外透過兩度換匯換交易淨賣出 10 億美元，是今年來最積極干預匯市的一天。

而在利率市場，反映市場風險的 2021 年 1 月和 2029 年 1 月期貨間利差擴大到逾 560 點，是一個月來最大，從上週的 430 點相比躍升。

巴西央行也在週五表示，巴西股債市上個月淨流出 222 億美元資金，寫歷史新高。