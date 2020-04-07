巴西疫情升溫 訊映設廠時程遞延 盼年底前投產

醫材廠訊映 (4155-TW) 近年積極拓展巴西市場，原預計最快今年第 3 季可在當地完成設廠及量產，但隨著巴西新冠肺炎疫情延燒，訊映坦言，設廠進度幾乎停擺，盼第 4 季可重啟工程，不過血糖機需求不受影響，今年營運可望與去年持平或小幅成長。

訊映表示，原預計今年第 1 季租廠，規劃 2 條產線，最快今年第 3 季開始投產，受疫情影響設廠時程遞延，儘管最快 8 月建置產線，仍需 3-6 個月的審查時間，年底才有機會投產。

訊映指出，新廠房投產後，最大產能上看 100 萬罐，加上台灣產線，總產量可提升 5 成，雖然設廠計劃遞延，先從台灣出貨至巴西，加上安全庫存至今年年中，整體供給無虞。

訊映表示，新冠肺炎病毒疫情延燒，但血糖機、試片等產品較不受疫情影響，供需也不會有大幅波動，以目前訂單量來看，今年營收、獲利力拚與去年持平或小幅增加。

訊映去年營收 12.41 億元，年增 10.8%；稅後純益 1.26 億元，年減 21.7%，每股純益 1.71 元；去年第 4 季營收 3.75 億元，季增 28.8%、年減 23.7%；稅後純益 3327 萬元，季減 13%、年減 18.2%，每股純益 0.45 元。