降成本 鴻海傳擬在巴西生產新版iPhone SE

鴻海 (2317-TW) 傳出將在巴西生產 iPhone SE，根據 ANATEL(巴西國家電信局) 的文件，蘋果計劃在巴西組裝新款 iPhone SE，以降低生產成本，其中鴻海子公司巴西富士康列為產品生產單位之一。對此鴻海重申，不評論任何有關既有及潛在客戶、產品、供應鏈夥伴的市場傳言。

綜合外國媒體以及網站消息，蘋果宣布推出新的 iPhone SE 時，蘋果巴西官網顯示的 iPhone SE 圖像，背面刻有「IndústriaBrasileira」，代表在巴西製造或組裝的產品。

雖然蘋果已從網站上刪除了這些圖像，但另一項證據更加強蘋果即將在巴西生產、銷售新 iPhone SE，消息指出，ANATEL 已通過 iPhone SE 的認證，其中更將鴻海位於聖保羅的容迪亞伊子公司巴西富士康，列為該產品的生產單位之一。

不過，這並不是 iPhone 首次在巴西組裝，由於巴西對進口產品徵收高額關稅，包括幾乎所有蘋果設備，蘋果也常透過巴西富士康組裝一些產品如 iPhone XR，以降低產品價格，由於 iPhone SE 被認為是入門機種，因此蘋果選擇當地製造可能性很高。

據了解，iPhone SE 在巴西的起價為 3699 元，約合 699 美元、新台幣 2.1 萬元，目前尚無關於何時可在巴西訂購新 iPhone SE 的消息，但通常在 ANATEL 批准程序後不久就可重啟開放。