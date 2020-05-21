〈紐約匯市〉歐盟共同抗疫基金推漲 歐元升至兩週高點 美元再墜 

週三 (20 日) 美元續跌，美元指數下滑 0.19%，來到 99.177。由於市場對 Moderna 新冠疫苗試驗資料存疑，美元早盤時段短暫上漲，但隨著法德兩國提議成立的歐盟共同復甦基金逐漸受到歡迎，歐元兌美元成為週三最亮眼匯價，歐元走強，促使美元疲弱，一度觸及 5 月 1 日來低點至 99.10。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

美國生技公司 Moderna(MRNA-US) 研發的 Covid-19 疫苗測試初步告捷，但在週二晚間，新聞網站 STAT News 詢問多位疫苗專家後發現，該公司提供的檢驗結果資訊太少，且有多種疑點，無法得知疫苗實際功效。

儘管疫苗的成功與否的不確定性，能增加美元避險買盤，然而美元漲幅遭到強勁的歐元抑制，歐元兌美元週三上漲 0.53%，至 1.0979；稍早觸及兩週來高點 1.0975。

歐元兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

法國和德國週一提議，由歐盟出面發債，設立總額 5000 億歐元的歐洲復甦基金 (European Recovery Fund)，該基金將分配至受新冠肺炎 (COVID-19) 衝擊最嚴重的歐盟國家，資金以贈款而非貸款的形式提供。

法國興業銀行外匯主管鈴木京介 (Kyosuke Suzuki) 在報告中表示：「法德協議是一項重大新聞，這使得投機者難以關閉歐元空頭頭寸。」

復甦基金提案無疑將遭到某些較富裕的歐盟成員國反對，但法德的提議，被視為歐盟朝向加強共同財政政策邁出重要的一步，更能補充歐元的貨幣基礎。

在英財政大臣 Rishi Sunak 警告，英國面臨「前所未見的嚴重衰退」後，英鎊依然承壓。

Rishi Sunak 表示，因應疫情頒布的封鎖措施，恐導致英國經濟面臨「前所未有」的衰退，並預計第 4 季失業率恐飆至雙位數。

除了慘淡的經濟前景外，英國與歐盟潛在的貿易協定談判，亦加劇了市場的悲觀情緒。

丹斯克銀行分析師表示：「我們認為，英歐談判會在變好之前變得更糟，但我們不希望今年底就結束的談判過渡期再繼續延長，這是我們在未來幾個月內，仍希望英鎊進一步走弱的主要原因。」

英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 週三發表談話，市場強烈猜測英國央行將在下一次政策會議上將其關鍵利率降至零以下。

然而在貝利發言前，英國政府週三 (20 日) 首度出售負殖利率公債，發債時機點引發外界熱烈討論。

週三英鎊兌美元下跌 0.11%，至 1.2238，數據顯示英國 4 月通膨降至 0.8%，為近四年來最低。

其他幣別方面，美元兌避險日圓上漲 0.1%，至 107.75，新冠疫情導致日本經濟疲軟，壓抑其商業和消費活動，數據顯示，日本企業信心 (business confidence) 在 5 月加劇下滑，達到 10 年來的低點。

對全球貿易風險敏感的澳幣兌美元上漲 0.98%，至 10 週來高點。

加拿大 4 月份消費者物價指數 (CPI) 年增率報 - 0.2%，創下 2009 年來首次通膨負成長，道明證券外匯分析師表示，美元兌加幣若跌破 1.3850、1.3870 支撐位，將進一步擴大跌幅。

截至週四 (21 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 99.177。-0.19%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0979 美元。+0.53%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2238 美元。-0.11%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6596 美元。+0.98%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3899 加幣。-0.04%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.53 日圓。+0.01%