離岸風電驅動 今年前4月僑外投資890億元 年增近5成

經濟部投審會今 (20) 日公布最新統計，今年 1-4 月核准僑外投資共 1220 件，投 (增) 資金額達 29.67 億美元 (折合台幣約 890.2 億元)，年增 48.68%，主要投資動能來自離岸風電產業，其中，丹麥商沃旭匯入 248 億元最多。

投審會指出，今年前 4 月較大投資案件，包括 1 月核准丹麥商沃旭增資大彰化東南及西南離岸風場，共計 248 億元；3 月核准盧森堡商 DIODES 以 133 億元增資台灣達爾科技；日商鎧俠株式會社以約 82.2 億元增資台灣鎧俠等。

陸資來台投資方面，前 4 月共核准 41 件，投 (增) 資金額 4183.9 萬元 (折合台幣 12.5 億元)，年增 61.65%，主要因 2 月核准香港商津耀發展有限公司以 3.6 億元投資微邦科技、香港商上緯以 2.24 億元增資上緯興業等大型投資案所致。

至於對外投資，投審會前 4 月共核准 (備) 184 件，投 (增) 資金額計 28.93 億美元 (折合台幣 867.9 億元)，年增 24.29%；對中國投資方面，核准 175 件，投 (增) 資金額 23.8 億美元 (折合台幣 714.2 億元)，年增 63.31%。

台灣前 4 月僑外投資金額較去年激增近 5 成，成長動能主要來自離岸風電大型投資案，雖因疫情影響，離岸風電的工作船隻與船員被嚴格管制，但相關的生產及製造並未受到太多影響，運送也相當順利，而蔡總統 520 就職宣示，將持續推動能源轉型，預期未來四年，綠電將成為驅動經濟發展的新引擎。