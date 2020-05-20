新冠檢測試劑供不應求 瑞基4月純益年增逾3倍 每股賺0.79元

核酸檢測廠瑞基海洋 (4171-TW) 受惠海外檢測需求強勁，產品供不應求，4 月稅後純益 3700 萬元，年增 362.5%，每股純益 0.79 元。

瑞基依主管機關要求公布自結，3-4 月營收 1.33 億元，年增 155.77%；稅後純益 5100 萬元，年增 264.29%，每股純益 1.06 元。

瑞基 4 月營收 8089 萬元，月增 55.36%、年增 191.85%；累計前 4 月營收 2.1 億元，年增 84,41%。

瑞基開發的新冠肺炎檢測試劑，4 月出貨 7 萬劑，目前中東、阿拉伯、土耳其、馬來西亞、印尼等海外國家，檢測需求量暴增，紛紛上門詢問，由於訂單能見度高，已啟動擴產計畫，5 月月產能達 15 萬劑、6 月上看 30 萬劑。

瑞基共開發出 2 款新冠病毒檢測試劑，分別為適用於實驗室使用的 qPCR(Real-Time PCR) 試劑，及適用瑞基 POCKIT 平台的 iiPCR 系列試劑，兩款檢測試劑靈敏度皆已通過檢核，產品只要置入樣本，85 分鐘即可產生檢測結果，靈敏度及準確度與國家級實驗室無異，產品也取得歐盟體外診斷醫療器材 (CE-IVD) 及台灣衛福部醫療器材專案製造。