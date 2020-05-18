美國擬祭減稅、回流基金等優惠 助美企將供應鏈「撤出中國」

為切斷國內企業與中國的密切關係，外媒報導指出，美國議員及政府官員正在擬定相關法案，期望能以減稅、新法規及補貼等政策作為動能，像是規模達 250 億美元的「回流基金」(Reshoring Fund)，推動美國企業將業務及重要供應商撤出中國。

據《路透社》報導，針對美國現任及前任政府官員、產業高層和國會議員的訪談紀錄顯示，政府內外都在積極規劃相關優惠措施，包含 250 億美元的「回流基金」，來斬斷美國企業長期對於中國供應鏈的依賴關係。

兩位政府官員表示，華盛頓盛傳一個爭議性的想法，即將 250 億美元的資金分配給那些將產線撤回自家、專門生產必需品的企業，確保供應鏈下游的產品都能在國內生產，儘管目前沒有議員公開表態支持，但部分議會助手表示這項方案仍有討論空間。

根據統計，2019 年陸製產品約佔美國進口總額的 18%，為了減少對中國依賴，共和、民主兩黨都在積極擬定相關法案，而從產品類別來看，美國官員似乎對醫療供應鏈和國防相關產品最為擔憂。

美國參議員葛拉漢 (Lindsey Graham) 上週五 (15 日) 即表示：「對美國來說，新冠病毒宛就像一個令人痛苦的警鐘，顯示我們太依賴自中國這樣的國家獲取關鍵醫療用品。」

共和黨參議員霍利 (Josh Hawley) 則強力推行為醫療供應鏈制定本土法規，並祭出豐厚的投資補貼，鼓勵國內企業提升部分商品和零件產能。共和黨參議員魯比歐 (Marco Rubio) 上週也提出一項法案，禁止向中國出售部分敏感產品，並上調美國企業自中國獲取營收之所得稅。

兩位政府官員表示，在白宮正流傳一個有爭議的想法，就是將高達 250 億美元「回流基金」分配給製造必需品並產線願意轉移回美國國內之公司，進而確保供應鏈下游的產品也都是在美國國內採購。

不過上述想法也招來一些反對意見，反對者認為白宮直接向公司提供資金，刺激這需企業將供應鏈撤出中國之舉，這可能違反世界貿易組織 (WTO) 的規定，甚至可能進一步阻擋海外公司在美國展開業務。

美國國務院正在努力和其他機構及外國政府密切合作，幫助美國供應鏈逐步走向多元化，一位美國國務院發言人表示，這些努力包含將製造業帶回美國，以擴大國際製造合作夥伴的基礎。