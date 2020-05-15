安永：雖然產線向外撤離 但中國尋求供應鏈升級

在美中貿易戰與新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，一些企業正轉移供應鏈，或將產線撤離中國。一位專家認為，儘管這種現象確實存在，但中國正在開發和生產更多高價值的產品，以謀求轉型。

安永 (Ernst and Young) 亞太區管理合夥人 Patrick Winter 週四 (14 日) 表示，中國製造業的確有轉向其他地區的趨勢，但與此同時，中國正大力投資科技。

Patrick Winter 表示，很多製造業正在轉移到其它地區—玩具和相機將運往墨西哥，個人電腦由大陸轉向台灣，汽車製造業也正在由中國向泰國、越南和印度轉移。

Patrick Winter 說道，一些工廠活動正在遷出中國，但他們也透過在科技、人工智慧、機器人和區塊鏈方面的巨額投資，向價值鏈上游移動，進而開發和生產更有價值的產品。

Patrick Winter 認為，經由大量投資湧進科技，會讓中國在供應鏈中處於和以往不同的位置。

甚至在美中貿易戰之前，由於中國的人力成本上升，供應鏈移轉已經在進行。疫情打亂了正常的供應鏈，使物流更為複雜，情況進一步惡化。

Winter 說，安永最近進行的一項調查顯示，超過 67% 的亞太地區主管，已經在考慮供應鏈多元化，以及中國將在這種新的多元化局勢中，會發揮的作用。

他補充說，新的分散的全球供應鏈，將意味著透過科技讓各個中心之間產生更多連接。經營上的彈性及應變與靈活性，在決策考量的重要性也在上升。