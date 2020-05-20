「痛苦交易」下市場更加脆弱 美銀：須提防波動劇烈的流動性風險

市場無法脫離經濟現實，美國銀行 (BofA) 表示，隨著市場變得愈來愈脆弱，投資者需要防範價格波動劇烈的風險。

美銀策略師 Nitin Saksena 領導的研究團隊指出，在市場劇烈震盪的壓力下，愈來愈多的高頻交易者關閉交易，損害了流動性；而投資者則仍隨著趨勢追漲以獲取更高報酬率，在這個央行寬鬆成癮的世界裡，看似做出了更好的投資判斷。

Saksena 提醒，當市場形勢惡化時，一旦投資者缺乏信心爭相離場，勢將造成了流動性的大阻塞 (log-jam)。

美銀 19 日公布的基金經理人調查顯示，68% 的受訪者認為，標準普爾 500 指數自 3 月 23 日低點反彈 32%，儘管符合漲幅超過 20% 的牛市定義，但仍是熊市反彈，跟悲觀的經濟基本面並不相符。

儘管市場上漲，但受訪者仍認為近期的市場是「痛苦交易」，讓多數投資者措手不及。美銀全球研究部首席投資策略師 Michael Hartnett 表示，目前市場情緒符合標普 500 指數 3020 點的水平。

受訪者們並認為，疫苗是 V 型復甦的最大催化劑，但他們認為市場最大的風險將是秋季可能會爆發的第二波疫情。

近一個月來，標普 500 指數 (黑線) 快速反彈，波動率則急速下降。(來源：Bloomberg)

Saksena 指出，熊市反彈的趨勢若持續，投資者將有被迫追趕此一趨勢的風險，更大的泡沫將導致更大的衝擊，由於這場經濟危機非常嚴重，即使很快就會有疫苗出現，市場仍會有很多負面的衝擊。

市場此波在央行承諾寬鬆和財政措施的浪潮中復甦並快速反彈，Cboe 波動率指數 (VIX) 和歐洲的 VStoxx 波動率自 3 月 23 日後都以罕見的速度拉回，資產價格雖快速上漲，但美國銀行認為，歷史經驗顯示，市場不會擺脫經濟現實，而熊市會走多久，則將與隨後的衰退期相當。