【鍾國忠專欄】520後的投資規劃

(一) 上市櫃公司將強者愈強、弱者愈弱

時序進入到 2020 年度 Q2 的一半，同時也來到 520，上市櫃公司 Q1 財報剛在 5/15 出爐，此次在新冠疫情肆虐、國際油價及資本市場的劇烈波動下，上市櫃公司 Q1 總獲利也受衝擊、跌破 4000 億元大關，約只有 3511 億元，年衰退約 20%，季衰退也約 20%，這也是 2013 年 Q1 以來 (七年來) 單季獲利新低，顯見目前整體經濟環境仍相當辛苦。儘管如此，今年 Q1 每股稅後純益（EPS）創新高的公司家數有 33 家，比去年同期 26 家創新高家數來得高，可預見未來，上市櫃公司營運表現將強者愈強，弱者愈弱。

(二) 今年行情走勢四大特色

至於今年以來，各主要類股走勢表現如何? 以下從四大面向扼要分析:

1. 二大主要類股 (電子類與金融類) 跟大盤走勢相當：儘管這波從低檔 8523 點反彈上漲以來，電子股一直是市場焦點，但今年以來，電子股迄今年跌幅約 10.27%，與金融類股年跌幅約 10.66% 相當，這些跌幅數據，跟台股指數年跌幅約 10.47% 相當，這也是為何迄今盤勢走得如此穩健。

2. 疫情相關類股：今年以來，疫情受惠的類股焦點，不外乎專注於「化學生技醫療」，該類股迄今年跌幅約 3%。除此之外，相關類股表現也較強勢包括有百貨類 (上漲約 1.88%)，食品類下跌約 3.61%，而百貨類當中，超商占類股比重非常高，可見民生相關類股仍是景氣不穩定中最主要的受惠族群之一，而運輸類股與觀光類股則約有 14-16% 的年跌幅，最直接受疫情影響而走弱，觀光股更連續下跌 3 年，長線類股走勢也相當弱勢。

3. 原物料類股：全球受疫情影響，就會影響經濟發展，一些原物料的類股包括塑膠類、鋼鐵類、橡膠類與紡織纖維等，迄今也約有 14-16% 的年跌幅，表現仍待觀察，這部分首要觀察的要點，當然是未來油價走勢。

4. 高股息殖利率族群: 目前表現較大盤強勢尚有水泥與營建類等，並非這些類股直接受疫情影響而大幅提升營運，而是類股中主要指標股，都是具有高股息殖利率的配息水準，吸引市場資金青睞，讓其今年以來表現較突出，由於接下來股東會與除權息都將陸續進行，因此高股息殖利率個股，仍是低利率時代中的一個重要佈局類股。

整體而言，台股 2020 年自年初以來，雖然疫情非所能預料，但台灣迄今防疫已有不錯表現，不管 2020 年來台股接下來走勢如何，至少目前已領先不少國家，更重要的是，接下來要如何規劃? 政府 520 新團隊已就位，不妨跟著新團隊腳步開始規劃投資佈局。