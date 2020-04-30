〈央行理監事會揭密〉理事一致同意降息 惟需考慮三件事 暗示Q2利率空間不大

台灣央行今 (30) 日公布第一季理監事聯席會議議事錄摘要，理事一致同意調降政策利率 0.25 個百分點並推出中小企業融通機制，儘管多數理事為了政策宣示必須降息，然而，也提到三大重點，包含降息實質效果有鈍化現象、未來貨幣政策運用的空間將有限、政策空間縮小下，降息需多方考量如利差及熱錢流入等問題。

此次數位理事對降息意涵、降息幅度及未來貨幣政策運用空間等，都表達進一步的看法。

在降息意涵方面，兩位理事贊同降息，並指出降息對刺激消費或投資的效果有限，但作為政策宣示有其必要性，央行可藉由降息，表達趨向寬鬆的貨幣政策、及提供市場充裕流動性的決心。

另位理事表示，長期以來重貼現率實質效果不顯著，即使有效果，也已經有鈍化現象。

在降息幅度和未來貨幣政策運用空間上，有位理事認為，降息本身效果或許不大，但各國降息幅度大，尤其美國高達 6 碼，因此同意央行降息，同時有位理事認為，為宣示效果考量，實不宜落後其他國家太多，且降息對家庭與企業利息負擔稍有助益，降息 1 碼應屬允當。

也有理事提到，政策利率已處於相對較低的水準，未來貨幣政策運用的空間將有限。另位理事也表示，贊成降息，惟宜考量調降幅度，以預留貨幣政策空間。

尤其是，當前諸多國家降息，台美利差逐漸縮小，將來恐引發熱錢流入的問題，但跟進降息，恐使央行未來可運用的貨幣政策空間縮小，宜多方綜合考量，包括利差、熱錢流入等問題。

台灣央行第一季理監事會議決議降息 1 碼，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別降至 1.125%、1.5% 和 3.375%，終結利率「連 14 凍」，重貼現率更低於 2009 年 2 月金融海嘯期間的 1.25%，創史上新低紀錄；同時，央行將國內今年經濟成長率 (GDP) 下修至 1.92%。