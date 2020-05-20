〈貴金屬盤後〉鮑爾喊Fed準備好了 黃金應聲上漲 收復前日半數跌幅

週二 (19 日) 交易，黃金期貨價格收高且收復前一日半數以上跌幅，係因 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，Fed 已經準備好為國內經濟提供更多支撐。

鮑爾週二向參議院銀行委員會發表證詞時提到，「我們需要做好進一步行動的準備，如果有需要，我會說我們已經準備好了。」

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「鮑爾示意，所有緊急貸款計畫月底前都會完成，Fed 和國會可能得挹注更多資金到經濟體內。Fed 的刺激措施遠遠沒有完成，黃金價格也是如此。」

6 月交割的黃金期貨價格上漲 11.20 美元或近 0.7%，收每盎司 1745.60 美元。

週一黃金價格下跌 1.3%，係因新冠疫苗有進展，激起投資人樂觀情緒，削弱黃金避險需求，讓黃金自週一早盤登上的 2012 高點下墜收低。

儘管有 Moderna 新冠疫苗有所進展的報導，但一些黃金多頭認為，全球各國政府推行超大規模的貨幣刺激措施將支持黃金長期上漲。

AxiCorp 全球首席市場分析師 Stephen Innes 每日研究報告指出，「對黃金長期倉位來說，一劑疫苗可能不會顛覆全局，因為央行的資產負債表不會神奇的瞬間消失，且中美之間的政治 / 貿易緊張情緒也不可能就這樣消退。」

由於大眾擔心 COVID-19 大流行恐造成全球經濟衰退，進而支撐黃金在經濟不明確時期的避險買氣，因此黃金價格最近一直在大幅上漲，上週也收漲。

其他金屬交易

7 月交割的白銀期貨價格上漲 43.3 美分或近 2.5%，收每盎司 17.901 美元。

7 月交割的銅期貨價格上漲近 0.6%，收每磅 2.418 美元。

7 月交割的白金期貨價格上漲 2.3%，收每盎司 889.60 美元。

6 月交割的鈀金期貨價格上漲 2.4％，收每磅 2074.70 美元。

鉑金集團金屬有限公司執行長, R. Michael Jones 表示，多數鈀金都用在汽車的催化轉化器中，而「亞洲汽車市場又開始復甦了，中國 4 月汽車銷售超越了去年同期。」

本月初，中國汽車製造商協會報告，中國車廠 4 月向經銷商和商店出貨 200 萬輛車，年增率 0.9%。

Jones 認為，接下來的趨勢可能是全家人一起開車旅行，而非搭飛機旅行，「很快我們就會在汽車廣告中看到個人、隱私、乾淨這一類字眼。同時偏低的汽油價格也增加了開車旅行的吸引力。」