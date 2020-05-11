白宮顧問：預計失業率將攀升至20%以上 下半年見復甦

白宮經濟顧問 Kevin Hassett 週日 (10 日) 表示，由於新冠肺炎疫情帶來的經濟影響，美國失業率將攀升至 20% 以上，並預測 5 月或 6 月將是失業的高峰。

他認為，從 2020 年下半年開始，經濟將從疫情防控措施的衝擊中恢復過來。

根據美國勞工統計局上週五公布數據，4 月份的就業人數下降 2050 萬，這是美國歷史上最糟糕的失業月份。失業率攀升至 14.7%，是大蕭條以來最高。

Hassett 指出，20% 的預估數字不會像數學那麼精準，這是基於目前首次申請失業救濟人數得出的預測，但他對由失業高峰恢復抱持樂觀態度。

Hassett 表示，當前經濟放緩的理由是可以理解的，也有機會扭轉。例如，政府在推的「薪資保護計畫」，向中小企業提供必需的救助，他也希望國會能批准下一輪救濟資金，協助經濟反彈。

財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週日也在媒體節目坦承，當前美國失業率有可能已接近 25%，因為自 4 月非農就業報告編纂以來，又有 700 萬人失業，以及還有許多人停止尋找工作。

當被 Fox 記者問到，「我們現在談不上接近 25% 嗎？」，梅努欽回答，有這個可能，「報告的數字可能會在好轉前進一步惡化。」

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 則強調，就業數據中存在「一線希望」，因為大約 80% 的失業者是被迫休假或臨時被裁。

上週五勞工部公布空前的失業人數幾小時後，川普表示，「不急於」採取更多刺激措施。

最新一輪經濟援助方案的輪廓和內容仍不清楚，但政府與國會仍在密切協商。當前的主要爭論點在於，民主黨希望向陷入困境的州提供援助，川普和許多共和黨人則不想這樣做。