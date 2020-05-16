〈鉅亨看世界〉拆解Mate30後的「去美化」轉變

去年白宮下達華為禁令後，在 5 月 15 日正式屆滿一年。對無法從美國企業取得重要零組件的華為而言，又發生了什麼樣的變化？在拆解華為 5G 旗艦機種的「Mate30」後，發現中國製組件的使用比例以金額來看，從過去的 25% 大幅拉高至 42%，而美製零組件則從 11% 水準下滑至 1% 左右。

調查對象的華為 5G 版「Mate30」，是華為 mate 旗艦款智慧型手機的新產品，也是自美國下達華為禁令後，自去年秋天開始陸續在全球上市的機種。

(圖片：AFP)

日本行動裝置及電子產品調查公司「Fomalhaut Techno Solutions」，在拆解華為 Mate 30 後發現，5G 版產品的中國零件使用比例高達 41.8%，較白宮禁令生效前的 4G 版產品，還要高出 16.5 個百分點。

而在另一方面，目前 Mate 30 美製零件的比例只剩下 1.5%，除了外殼的康寧玻璃等部分零件外，幾乎看不到美企產品的蹤影，可明顯觀察到華為供應鏈的大幅改變。

尤其在主要半導體零件方面特別顯著，華為子公司的海思半導體原本就有研發 CPU，然而在門檻較高的通訊用半導體方面，有一部分也採用了海思所研發的產品，也拉高了中國零組件的金額比例，而以往這部分的零組件，多採用美國思佳訊 (Skyworks Solutions) 的產品。

其他像是電池、天線開關 (Antenna Switch)、指紋感測器，以及機身面板等，也都是中國製品。

而前後相機、射頻前端模組、NAND 快閃記憶體，以及雙工器則是日本產品。

OLED 顯示器、DRAM，以及觸控面板則是韓國產品。

反觀其他中國品牌的小米、OPPO，以及 vivo 等的 5G 智慧型手機，美國零件就不減反增。

雖然如此，未來如果華為在手機作業系統的「鴻蒙」研發方面未能有所突破，且在上頭不能使用 Google 等主要科技公司的手機 APP 的話，華為也終將難以逃離美國的手掌心並自成氣候。