〈分析〉石油需求雖見成長 重回高點恐怕還有得等

隨著各國重啟經濟，燃料需求反彈的前景，促使油價急漲。

但是，即使走過石油產業史上最糟糕的 1 個月，是否就代表石油需求將逐步上升，至疫情前水準？至少多數專家傾向認為，回到每日 1 億桶的「正常需求」，還要等上一段長時間。

IEA：至少還需 1 年才會回歸正常

國際能源署 (IEA) 署長 Fatih Birol 本週表示，石油產量在很大程度上是受市場力量影響，經濟活動正開始逐步但卻脆弱地復甦，是否順利仍存在不確定性。其中，最大的不確定性就在於，能否在不引發第二波疫情的前提下放鬆封鎖。

IEA 月報指出，到 5 月底，約有 28 億人將生活在防疫限制措施之下，低於 4 月的 40 億人。石油需求料每日減少 860 萬桶，較先前預估的跌幅要少 69 萬桶。

(圖表取自路透)

Birol 認為，石油需求至少需要 1 年，甚至更長的時間，才能恢復到危機前的每日 1 億桶的水準。

業界看法偏保守

這一看法與業界高層類似，部分人士甚至懷疑市場需要能否回溫。荷蘭皇家殼牌 (Royal Dutch Shell) 執行長 Ben van Beurden 近日表示，即使 2020 年以後，油價和需求反彈也不大可能出現。

就 van Beurden 來看，現在一切都不確定，需求、價格都難以預測，若中期評估，可能油價及石油需求都不會反彈。

英國石油公司 (BP) 執行長 Bernard Looney 表示，疫情加劇了社會變革，促進了遠距辦公，人們的通勤和飛行需求減少，這可能永久性地打擊部分需求。

他說：「石油需求觸頂了嗎？有可能。」

與此意見相佐的，是埃克森美孚 (ExxonMobil) 執行長 Darren Woods。Woods 近日表示，石油需求成長的長期趨勢沒有改變。

第二波疫情是最大變數

IHS Markit 的一項新研究認為，到 2021 年底，石油需求大部分將恢復正常，預計到 2021 年下半年，石油需求將達到疫情發生前水平的 96-98%。

IHS Markit 金融服務副總裁 Roger Diwan 認為，除非爆發第二波疫情，否則原油需求將在 2021 年下半年恢復，同時，由於需求順利回復，但供給可能因疫情而供應中斷，趕不上需求成長速度。

Oxford Institute 的另一份研究，得到了類似的結論。他們認為，由於供應嚴重減少而需求回升，第 3 季石油供應可能出現每日 150 萬桶的短缺。報告指出，到 2021 年，市場供應不足的情況可能高達每日 500 萬桶。

但不管是個人看法或新近報告，都保留了對同一件事的不確定性，就是第二波疫情的可能性。

Oxford Institute 則特別指出一個問題，就是沙烏地阿拉伯的態度。報告認為，如果經濟回穩，並幫助油價上升至每桶 50 美元，將讓沙國思考另一個新的問題—就是美國頁岩油的產量。基於這一點，一旦油價反彈至此，沙國可能不再願意減產，而優先考慮將頁岩油商排除在市場之外。