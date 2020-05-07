油價只是反彈波？煉油商警示：油需走強 仍得先消耗庫存

繼 4 月底原油的大波動後，隨著 OPEC+ 產油國減產，再加上各國逐步解除封城措施，帶動了近日國際油價走高，但部分原油貿易商和分析師指出，即使近期歐美現貨油價格不斷回升、看似油市逐漸復甦，但漲勢可能是短暫的。

過去幾週 OPEC 等產油國協議減產後，減產確實幫助了市場，使近期較為止跌，再加上中國於 4 月開始解禁後，原油需求開始回升為原油給予支撐能力，截至近期，歐洲也加入解禁行列，目前西班牙和義大利放寬了嚴格的封鎖規則，德國一直在穩步減少限制。

WTI 日線走勢圖 圖片：investing.com

然而，雖然全球逐步放寬封城措施，但緩慢的解封速度，仍恐使原油需求的恢復速度非常緩慢，因此仍有許多交易商已針對油價進行長達半年至一年的避險。

此外，煉油廠對原油需求再次恢復到疫情爆發之前，首先還要需要消耗掉目前積壓的龐大原油和副產品庫存，這些庫存目前正被廣泛存儲在海上油輪以及陸上的儲油槽之中。

煉油廠貿易商就對此警告，近期油價可能只是反彈，因為若油價再往更高的價格上漲，那就可能會把買方嚇跑，JBC Energy 資深分析師 Eugene Lindell 表示，受到疫情打擊需求的影響，煉油商利潤早已是大不如前，而若原油價格進一步走高，那麼就會更壓縮煉油商的獲利空間。