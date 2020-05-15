態度強硬 川普警告美企：不撤出境外業務就開徵關稅

美中關係隨著疫情爆發急轉直下，川普週四 (14 日) 警告，可能對境外生產商品的美國企業加徵新關稅，作為加速推動供應鏈撤出中國的舉措。

針對是否賦予減稅優惠給那些將製造業務撤回的企業，川普強硬表示，若企業不這麼做，它們可能面臨新關稅，但沒有具體說明稅收形式，並稱關稅為促使企業將製造業務撤回美國的「誘因」。

川普說道：「如果我們想仿照其他國家在貿易上樹立疆界，蘋果 (Apple) 旗下 100% 的產品將全數留在美國生產，這就是運作模式。」

(圖：AFP)

自疫情爆發後，川普政府正致力於將美企製造業務及供應鏈自中國撤出，一方面也是為了懲罰北京政府在疫情方面處理不當，美國國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿克拉奇 (Keith Krach) 近期也表示，政府將加速推動該項計畫。

川普週四 (14 日) 受訪談及中國時稱雙方關係良好，但他目前暫時不想和習近平談話，因他對於中國處理疫情的作法感到相當失望，並警告有權切斷與中國的全面關係。

根據美國商務部數據，截至今年 1 月，即疫情大規模爆發前，川普政府的新關稅已導致美國企業遭受 460 億美元的損失，許多商業團體和經濟學家強烈呼籲至少暫時降低關稅，幫助企業緩解營收下滑帶來的成本壓力。

疫情爆發大幅削弱全球經濟前景，全球經濟恐面臨 1930 年經濟大蕭條以來的最大跌幅，國際貨幣基金 (IMF) 本月初暗示下調經濟增長預期之際，警告美中貿易壁壘恐延長這個近 90 年來最嚴重的經濟衰退浪潮。