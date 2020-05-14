聯華食積極擴張 再斥10.6億元購入桃園觀音工業區大型建廠用地

生產鮮食、休閒食品的老牌大廠聯華食 (1231-TW) 在北台灣展開積極購地動作，繼去年 12 月以 4 億元購入基隆市安樂區土地廠房後，今 (14) 日敲定以約 10.64 億元向中化生 (1762-TW) 購入桃園觀音工業區工業土地 7093 坪，近半年已投入 14 億元購地。

聯華食是國內知名休閒食品大廠，同時也從事鮮食代工，如御便當、三明治、飯糰、壽司、涼麵等，主要供應國內超商通路；目前聯華有三個鮮食廠，分別位於基隆、中壢及彰化，不過，聯華食繼去年 12 月以 4 億元購入基隆市安樂區土地廠房後，今天又敲進桃園土地，不到半年內已投入逾 14 億元購置生產用地。

聯華食此次向中化生購入桃園觀音工業區工業土地面積 7093 坪，該工業區是桃園楊梅、觀音、中壢三大熱門工業不動產區域之一，近 5 年來有 13 件上市櫃公司的工業地產交易案，金額達 118.57 億元。

聯華食去年營收 85.89 億元，稅後純益 5.24 億元，每股純益 3 元，擬配發 1.6 元現金股利及 0.5 元股票股利，聯華食 2020 第一季財報營收 20.98 億元，毛利率 20.49%，稅後純益 9821 萬元，每股純益為 0.56 元。

聯華食的休閒食品包括堅果類如萬歲牌開心果、杏仁小魚等；休閒食品如可樂果豌豆酥、卡迪那洋芋片等；海苔類則是元本山海苔系列，