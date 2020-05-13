櫻花建設首季轉盈 EPS 0.22元 今年推案上看57億元

中部建商櫻花建設 (2539-TW) 今 (13) 日公布首季財報報佳音，在建案交屋入帳下，單季轉虧為盈，稅後純益 1 億元，每股稅後純益為 0.22 元。櫻花建設也預估，2020 年推案量將達 57 億元。

櫻花建設 2020 年第一季營收 7.04 億元，年增 2.9 倍，毛利率 29.12%，季增 0.47 個百分點，年增 5.33 個百分點，稅後純益 1 億元，較去年同期轉虧為盈，每股純益為 0.22 元。

櫻花建設今年以台中市三建案先發，第 4 季將推出桃園龜山的建案；其中以台中市北屯區的文北段總銷規模達 29.7 億元最大，已在今年 5 月開工，預計 2021 年完工。

櫻花建設目前建案橫跨新北市、桃園、新竹、台中及彰化等跨區域，總經理陳世英說，目前仍以鎖定首購、首換剛性自住需求為主，採取土地分階段開發的「邊建邊售」模式銷售，並依市場需求的改變進行適時調整。

同時，櫻花建設建案土地地庫存顯示， 2021-2023 年完工的建案，每年有四案，加上預估 2024 年一案，合計達 13 案，估計總銷金額將超過 245 億元。

櫻花建設去年每股純益為 3.22 元，董事會決議擬配發 1 元現金股利及 1.9 元股票股利，合計達 2.9 元。