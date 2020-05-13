印度宣布20兆盧比刺激計畫 規模等同10% GDP

印度總理莫迪週二 (12 日) 宣布總額 20 兆盧比 (2650 億美元) 的刺激計畫，規模相當於印度國內生產毛額 (GDP)10%，支撐國內經濟度過新冠肺炎 (COVID-19) 疫情和封鎖措施的衝擊。

莫迪在周二晚間發表全國演說，他表示，這筆財政和貨幣支出總額相當於 10% GDP，主要鎖定在因為居家避疫封鎖令而失業的個人和苦苦掙扎的企業，幫助印度經濟恢復元氣。

在疫情重擊之下，印度今年 GDP 很可能陷入 40 年來首見萎縮，預估光在 4 月就有 1.22 億人失業，消費需求一夕蒸發。

莫迪說：「這項經濟方案和打造自給自足的印度密切相關，主要焦點在於土地、勞工和法律。」他說，未來幾天財長 Nirmala Sitharaman 將公布相關細節。

印度自 3 月 25 日實施全國封鎖，已將期限延後兩次，莫迪週二宣布再度延長期限，週日過後進入第四波封鎖措施，屆時連帶公布新規範。

印度 IDFC First Bank 首席經濟學家 Indranil Pan, 說：「5 月 18 日之後的封鎖措施還不明朗，一切充滿不確定性。即使 20 兆美元 (刺激措施) 擺再眼前，只要封鎖措施還會實施一段時間，就要留意這筆資金會能立即發出，還是分階段發放。」

根據約翰霍普金斯大學，擁有 13 億人口的印度累計確診病例超過 7 萬人，很可能在一週內超越中國，迄今已有 2310 人因為新冠肺炎失去生命。

印度政府和央行接連宣布多項刺激措施，3 月透過一項 1.7 兆盧比 (26 億美元) 計畫，向窮人發放現金並確保糧食供給以免人民挨餓，不久後，財政部再推出 225 億美元的紓困措施。印度央行則在 3 月對國內經濟注資逾 500 億美元，相當於 GDP 3.2%。

各國為了抗疫救經濟積極擴大支出，日本已祭出超過 20% GDP 的財政刺激，新加坡、香港和澳洲也分別推出相當於 GDP 10% 或更高的振興措施。