挽救國家財政危機 沙烏地撙節支出266億美元

為挽救低油價及疫情帶來的國家財政危機，沙烏地阿拉伯週一 (11 日) 宣布自 6 月起停發生活津貼，同時將加值稅上調三倍，撙節支出總計 266 億美元。

受外在因素衝擊，財政部長賈丹 (Mohammed Al-Jadaan) 認為沙國正處於財政危機邊緣，宣布縮減「願景 2030」(Vision 2030) 經濟改革計劃內的部分措施，國家將自 6 月 1 日起停發生活津貼，並自 7 月 1 日起將加值稅上調三倍至 15％，總計削減規模達 266 億美元。

賈丹稱道：「肺炎疫情導致政府收入下滑，對公共財政形成的壓力來到難以應付的水平，將衝擊國家中長期宏觀經濟及公共財政，因此我們必須削減開支，並採取相關措施來支撐非石油收入的穩定。」

賈丹上週警告，沙國已數十年沒有經歷這種嚴重危機，強調該國必須大幅削減支出。根據統計，今年第一季沙國預算赤字約達 91 億美元，光是石油收入就減少 350 億美元，非石油收入則減少 170 億美元。

由於各國政府相繼頒布旅遊及封鎖禁令，沙國已受到油價暴跌和原油減產的深刻影響。今年 3 月，國際原油基準布蘭特原油暴跌逾 50%，導致沙國央行的淨海外資產每月損失 270 億美元，創下歷史紀錄，3 月外匯存底以 20 年幾年來最快速度下滑。

今年 3 月，沙烏地阿拉伯外匯儲備跌速幾乎創 20 幾年新高 (圖：Zerohedge)

儘管高盛預計第二季石油收入將持續下滑，高盛經濟學家 Farouk Soussa 仍表示，預計沙國外匯存底損耗速度將逐漸放緩。