「一階貿易協議」採購嚴重落後 中國今年來僅買220億美國商品

美中雙方貿易代表原訂於下週進行「第一階段貿易協議」執行細節進行履約報告，然而截至今年 4 月份為止，中國自美進口商品規模僅為 220 億美元，市場人士質疑，中國可能無法達到「第一階段貿易協議」採購目標 760 億美元。

訂於下週一 (11 日) 的電話會議，將由中方貿易代表劉鶴與美方貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 代表出席，此次會議將是 1 月簽訂「第一階段貿易協議」以來的首次履約報告。

不過，川普週三 (6 日) 在白宮記者會警告，如果中國無法兌現先前的「第一階段貿易協議」，那麼美國將重啟對中國加徵關稅。

如下圖中國自美進口商品規模可以發現，截至 4 月份為止，中國自美進口商品規模僅為 220 億美元，較去年同期下滑 5.9%，與原先第一階段貿易協議所預定的首年採購 760 億美元採購量，有著極大的採購落後。

黑：美國出口至中國商品 紅：基於美中第一階段貿易協議，中國需完成的年度進口美國商品目標 圖片：Bloomberg

一位知情人士表示，北京當局仍盡力向美國釋出善意與提出解釋，並表示儘管受疫情影響前 4 個月採購量，但「第一階段貿易協議」採購目標仍維持原訂計畫。

另外，自美國成為受到新冠病毒打擊最嚴重的國家之一以來，美中病毒口水戰也使中美之間的關係進一步惡化，先前川普指責中國在疾病規模和風險方面刻意隱忙，當時川普甚至威脅要再加重關稅。

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