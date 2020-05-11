【群益投顧】低基期電子權值股領軍，大型金控股助攻，大盤創高挑戰年線反壓

一、盤勢分析

在歐美股上週五續揚帶動下，今 (11) 日台股由友達 (2409-TW)、鴻海(2317-TW) 等低基期電子股強漲領軍，搭配大型金控股助攻，大盤一度大漲近 140 點，創波段新高，挑戰年線反壓。盤面焦點部分，今 5G 概念表現相對強勢，但相對相關概念當中波段強漲的 pcb 股，今日光通訊股表現更為強勢，華星光 (4979-TW) 一度攻上漲停、光環 (3234-TW) 一度逼近漲停，波若威 (3163-TW)、聯鈞(3450-TW) 一度強漲 7% 上下；不過中期基期偏高的統新 (6426-TW)、眾達 - KY(4977-TW) 等則逆勢走跌。

二、盤勢預估

驅動 IC 大廠敦泰 (3545-TW) 周一在結盟減資等算是消息面利多下摜殺至跌停，凸顯本波電子股被美股帶動下，面臨日益沉重的股價 "背離基本面" 壓力。4 月中旬美系外資美系外資針對 IC 設計產業出具最新研究報告，認為大型顯示驅動器 IC、OLED 驅動 IC 恐都受到新冠肺炎影響，2020 年產業發展不如原先預期，當時一度令敦泰股價壓回整理至上周股價才又再小幅創高。4 月中美系外資指出，基於應鏈的調查顯示，下半年 OLED 將漸疲軟，無晶圓廠供應商開始針對後端合作夥伴調降需求，幅度約 15-20%，不僅如此，OLED 的晶圓製程移轉到 28 奈米的量產計畫也延後；雖然在力積電代工支援下，加上敦泰的出貨量助攻，無晶圓廠 TDDI 在第一季整體出貨增長，但現階段依舊對下半年的需求前景持謹慎態度，並預期由於新興市場到第三季恐都呈現需求疲軟，智慧型手機訂單將減少，在代工產能緊張的緩解可能會帶來 TDDI 價格的侵蝕。敦泰逆勢大跌，折射出電子股逐漸面臨基本面掣肘的壓力，而在前波強勢的防疫概念股又震盪加劇、但買盤作價指數誘因仍偏高 (美高科技股持強、市場期待 520 政策偏多) 下，階段盤面一方面強勢族群輪動將加速，另一方面，將更容易出現個別權值股輪動作價，但許多高基期股輪流修正的 "混亂格局"，操作上留意股價基期，相對過去電子多數時候獨強的狀況，階段政策作多概念挹注效應也將轉增。敦泰上周五 (8 日) 宣布董事會決議進行現金減資 3 成，現金減資加上公積配息，股東每股可領 3.5 元現金。並宣布攜手指紋辨識 IC 廠神盾 (6462-TW)，開發全屏指紋觸控驅動整合晶片(FTDDI)，明年可望導入客戶產品並開始出貨，毛利率將是現有 TDDI 的 2 倍，挹注獲利；不過市場對相關訊息並不買帳，周一敦泰跳空開低後打入跌停。相對而言，董事會甫決議辦理減資 59.478 億元彌補虧損、減資比率近 46% 的錸德(2349-TW)，周一股價強勢攻上漲停，在此之前，上周後半段低價太陽能股連二交易日飆漲；雖然產業前景仍不佳，但股價處歷史低檔的低價(水餃) 股輪動強彈。同時間，今日相對強勢的族群 pcb 股中，低價股同泰 (3321-TW) 強攻漲停，亦可看出低價低基期股相對強勢的態勢。周一金融股表現更強勢於大盤，消息面挪威央行積極買超台金融股與法說會登場呈挹注。大型金控中信、台新、富邦金等將在本周陸續召開法說會，中信金周一 (11 日) 首發，台新金、富邦金則分別在 13 日、14 日召開。

三、強勢股

電子：

友達 (2409-TW)、鴻海 (2317-TW)、華通 (2313-TW)、國巨 (2327-TW)

非電子：

上銀 (2049-TW)、中石化 (1314-TW)、長榮航 (2618-TW)、中壽 (2823-TW)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據