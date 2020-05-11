【群益金鼎證券】群益權證週報－回升走勢

撰文 \ 群益金鼎證券 衍生性商品部

美國風險性資產展歡顏

美國就業報告數據雖創不佳數據紀錄，但投資人似無視，又或可解為原先預期更糟，四大指數週五 (5/8) 均上揚。與此同時，對貨幣政策反應敏感的美國 2 年期公債殖利率破底，殖利率曲線的型態似也支持股市的反彈；週五的國際油期市場也有 5.1% 以上的漲幅，加上黃金在 1,700 美元上方喪失動能，信用利差縮小；以及 VIX 跌破 30，美國市場展現對風險性資產的高接受度。

台股上週 (5/4~5/8)OTC 領先突破年線，加權指數相對弱勢，但結構上出現改變，生技股基於防疫題材本受追捧，但上週五遭遇調節壓力，反由光電、塑化領軍，前二十大成分股僅台積電與台灣大 (3045-TW) 收平盤，其餘均上漲，大立光 (3008-TW)、日月光 (3711-TW)、鴻海 (2317-TW) 與台塑集團、統一 (1216-TW)、國泰金 (2882-TW) 領跑，大盤站回 10,900 上方，太陽能、砷化鎵與 IC 基板走強，電子股接棒，加上蘋果股本週的強勢展現，大盤本週可望再度挑戰 11,000 點上方。

上週權證市況回顧與本週權證交易觀察

整體市場權利金部位變動，認購權證減碼 2.5 萬張，權利金增持 1,900 萬；認售權證加碼 2.7 萬張，權利金同步增加 3,900 萬；合計看空交易 2,000 萬，權利金共加碼逾 4,800 萬，規模相對為小。認購權證獲加碼以台積電 (2330-TW) 的 3,900 萬最多，玉晶光 (3406-TW)2,500 萬次之，宏捷科 (8086-TW)、聯茂 (6213-TW) 與穩懋 (3105-TW) 超過 1,500 萬，全新 (2455-TW)、雙美 (4728-TW)、台光電 (2383-TW) 達千萬水準；減碼則以上銀 (2049-TW)、緯穎 (6669-TW) 達 2,000 萬以上為多，大毅 (2478-TW)、聯發科 (2454-TW)、精測 (6510-TW)、國巨 (2327-TW)、弘塑 (3131-TW) 與瑞昱 (2379-TW) 超過千萬。投資人對大盤的交易行為出現減碼加權指數認售，但加碼元大與國泰的反向 ETF 的認購權證，多空抵銷後約當加碼看空台股的部位 1,000 萬。

造市單的買賣價差與委賣量，如果發行商已拉開買賣價差，即便有任何強大交易的理由，投資人都應該避忌此類權證。發行商與市場盤中的對話就展現在報價組合上，不論傳統或程式單的交易者，在交易的過程不考慮報價組合，無疑都會是交易策略執行上的缺陷。