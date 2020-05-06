復工開始！起亞、現代汽車恢復部分國內生產

受到新冠肺炎疫情的衝擊，汽車大廠紛紛停工，汽車業持續受到影響，不過，南韓現代汽車 (Hyundai Motor) 及子公司起亞汽車 (Kia Motors) 在週三 (6 日) 表示，已經恢復了部分國內工廠的運營。

兩家公司自 4 月 30 日以來停止國內工廠的運作，直到週二 (5 日)。其中，現代汽車在首爾東南方蔚山第三工廠的停產將持續到本週日。起亞在首爾西南方光州第二工廠以及首爾附近所下里工廠的停工也將持續到週日。

現代汽車發言人表示：「其他國內工廠已經重新開始生產，以交付先前延遲汽車訂單。」

現代汽車目前在南韓國內有七座工廠，在海外有十家工廠。在中國有四座，在美國、捷克、土耳其、俄羅斯、印度和巴西則各有一座。總生產量可達到 550 萬輛。

起亞汽車由現代汽車持有 34% 的股份，在南韓國內擁有 8 座乘用車工廠，在海外擁有 7 座廠。中國有 3 座，在美國、斯洛伐克、墨西哥和印度則各有 1 座。總生產量達到 384 萬輛。

海外方面，現代和起亞於當地時間週一 (4 四) 分別重新開始阿拉巴馬州和喬治亞州的工廠運作，並計劃根據疫情的發展情況和當地市場情況，靈活運營這些工廠。

發言人表示，現代汽車的印度工廠也將在本週恢復運營，因為該汽車製造商滿足了當地政府提出的恢復生產的所有要求。印度最初於 3 月 25 日宣佈全國封鎖，幾乎所有運輸、製造廠都受到影響。

兩家汽車製造商在中國的工廠已經開始重新運營，儘管尚未恢復全面生產。

從今年的一月到四月，兩家公司在美國總共售出 339,254 輛汽車，較去年同期的 396,793 輛下跌了 15%。