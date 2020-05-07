〈財報〉通用汽車Q1銷售大減22% 財報仍優於市場預期

通用汽車 (GM-US) 於週三 (6 日) 美股盤前公佈 2020 財年第一季財報，儘管新冠肺炎 (COVID-19) 導致該公司工廠被迫關閉，並造成汽車銷售年減 22.4%，但通用汽車於 Q1 的營收及獲利，仍雙雙優於市場預估值，促使該公司股價應聲上漲。

於週四 (7 日) 台北時間凌晨 0 時許，通用汽車股價上漲 5.13%，達每股 22.33 美元。

通用汽車股價日 k 線圖

2020 年 Q1 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收：報 327 億美元，優於市場預估值 311 億美元，較去年同期下滑 6.2%。

稅後淨利：2.94 億美元，較去年同期下滑 86.7%。

稀釋後每股盈餘：報 0.17 美元，較去年同期下滑 88.5%

2020 年 Q1 基於 non GAAP 財報關鍵數據：

稅前淨利：13 億美元，較去年同期下滑 45.9%。

稀釋後每股盈餘：報 0.62 美元，高於市場預估值 0.30 美元，較去年同期下滑 56%

通用汽車每股盈餘 (圖：CNBC)

新冠疫情導致全球消費需求萎縮，並對汽車產業造成重創，通用汽車 Q1 全球汽車銷售較去年同期下滑了 22.4%，報 150 萬輛。

但北美地區營運卻呈現成長趨勢，該區於 Q1 的調整後 EBIT 報 22 億美元，高於去年同期的 19 億美元，而全球其他國家營運則呈衰退趨勢，於 Q1 的調整後 EBIT 報虧損 5.51 億美元。

通用汽車財務長 Dhivya Suryadevara 表示，為了減輕疫情對於營運所造成的打擊，採取了各項措施以提升公司的流動性，該公司於日前宣佈，計劃於 2020 年削減成本 60 億美元，其中包含 Q1 時所削減的 3 億美元。此外，通用汽車亦加速全球重組，並撤離獲利表現不佳的市場。

此外，通用汽車表示，截至 3 月底止帳上現金達 320 億美元，其中包含 160 億美元的循環信用額度。受到疫情的影響，通用汽車已於 3 月份關閉了位於美國及加拿大的工廠，並計劃在 5 月 18 日恢復運作。

由於疫情導致營運不確定性高，通用汽車並未公佈對於 Q2 的財務預測。自今年以來，該公司股價已下跌了超過 40%。