宇峻Q2每股純益挑戰10年新高 上半年可望賺贏去年全年

宇峻奧汀 (3546-TW) 手遊新作《三國群英傳 M》2 月中旬上市後，表現亮眼，帶動 3 月營收攀歷史次高，首季營收也創 10 年新高，4 月更持續攀揚、改寫單月營收新高，法人看好，宇峻第 2 季營收可望季增逾 1 成，每股純益上看 2.8 元，除 EPS 挑戰近 10 年新高外，今年上半年也可望賺贏去年全年。

宇峻自主開發、與智冠 (5478-TW) 子公司遊戲新幹線聯合發行的手遊大作《三國群英傳 M》，2 月 18 日在台港澳雙平台上市，上市首週即登上 App Store 遊戲暢銷榜第二名、Google Play 第四名，期間排名雖有下滑，但目前 App Store 排名均維持在十五名以內。

受惠《三國群英傳 M》上市挹注，宇峻 3 月營收月增近 2 成，改寫單月歷史次高，首季營收達 3.82 億元，季增 22%，年增 38.9%，寫 10 年來新高。而 4 月營收則月增 4.14%、達到 1.64 億元，成功改寫新猷。

法人預期，受惠《三群 M》動能延續，宇峻第 1 季 EPS 將達 2.3 至 2.5 元，第 2 季營收可望季增約 10-15%，並較去年同期大增逾 7 成，每股純益上看 2.8 元，挑戰近 10 年新高。

宇峻今年前 4 個月累計營收 5.46 億元，年增 54%。去年全年營收 11.5 億元，年增 1.77%；稅後純益 1.99 億元，年增 4.2%，每股純益 4.81 元。

